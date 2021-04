James Gunn enveloppe le script spécial des fêtes des Gardiens, Mark Hamill répond de manière hilarante

James Gunn était heureux de partager avec ses fans que le scénario de Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie a été enveloppé, mais Spécial vacances Star Wars La star Mark Hamill n’est pas aussi optimiste. Dans un article récent sur Twitter, Gunn a publié une image de la page de couverture du script, se créditant comme James « Long Elf » Gunn.

« C’est l’emballage. Le présent est à l’intérieur, » James Gunn écrit dans la légende. Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie a été annoncé par Kevin Feige en décembre avec l’intention de sortir le spécial sur Disney + en 2022. Comme Gunn est également sur le point de commencer à travailler surGardiens de la Galaxie: Vol. 3, le spécial vacances sera filmé pendant la production de ce film. Il servira également de premier spécial vacances du MCU.

Tandis que le Gardiens spécial sons amusants, Mark Hamill est un peu plus inquiet. Pour le meilleur ou pour le pire, Hamill est apparu dans le tristement célèbre Le spécial vacances Star Wars en 1978, reprenant son rôle de Luke Skywalker dans les films. Il a été accueilli extrêmement négativement lors de sa sortie, embarrassant toutes les personnes impliquées. La spéciale a été enterrée dans le coffre-fort de Lucasfilm et n’a pu être trouvée que sur des copies bootleg pendant des décennies, bien qu’elle soit depuis en ligne.

J’ai un très mauvais pressentiment à ce sujet … https://t.co/JkZs7hamVA – Mark Hamill (@HamillHimself) 23 avril 2021

Partage de la publication Twitter de Gunn, Mark Hamill écrit: « J’ai un très mauvais pressentiment à ce sujet … » Pour ce que ça vaut, tout le monde n’est pas déçu Spécial vacances Star Wars. Un fan a demandé à Gunn sur Twitter si son Gardiens spécial serait comme le Spécial vacances Star Wars «ou bien mieux», ce à quoi Gunn eut une réponse plutôt aimable.

« En pleine divulgation, j’ai adoré le Spécial vacances Star Wars en tant qu’enfant », dit-il.

Production sur les deux Gardiens de la Galaxie: Vol. 3 et le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie devrait commencer cette année. Gunn a récemment terminé l’édition finale de La brigade suicide avec plusieurs mois à perdre et aura beaucoup de temps pour se préparer à ses prochains projets Guardians. Le spécial vacances arrivera pendant la saison des fêtes 2022 avec Guardians 3 sortant en 2023. En plus du spécial vacances, un spin-off animé des Gardiens appelé Je suis Groot est également en préparation pour Disney +.

Également sur Twitter, Gunn a célébré sa sobriété avec un autre article récent qui disait: « Je ne parle pas beaucoup de ça, mais aujourd’hui c’est mon anniversaire sobre. J’ai tout ce que j’ai à cause de ma sobriété – mes relations, ma carrière, mon imagination . Je suis reconnaissant de la force de rester sobre toutes ces années – et particulièrement reconnaissant après cette année difficile de Covid. «

Pour tous ceux qui luttent contre la drogue, l’alcool ou les deux, la sobriété est possible et constitue un énorme avantage pour la vie. Peut-être êtes-vous celui qui a besoin d’entendre cela maintenant et, si oui, demandez de l’aide. – James Gunn (@JamesGunn) 22 avril 2021

Gunn a ajouté: « Pour tous ceux qui luttent contre la drogue, l’alcool ou les deux, la sobriété est possible et représente un énorme avantage pour la vie. Peut-être êtes-vous celui qui a besoin d’entendre cela maintenant et, si c’est le cas, demandez de l’aide. . » le Spécial vacances Star Wars pourrait avoir ses fans, mais espérons que Spécial vacances Gardiens de la Galaxie s’en tire bien mieux lors de sa sortie en 2022. Cette histoire nous vient de Mark Hamill sur Twitter.

