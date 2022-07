James Gunn dit que Thor n’a jamais fait partie des Gardiens de la Galaxie Vol.3

Quand Thor s’est lié d’amitié avec le gardiens de la Galaxie au bout du Avengers : Fin de partie, la taquinerie d’un futur Asgardiens de la Galaxie était très présente dans l’esprit de nombreux fans. Certains ont même continué à croire que le licenciement temporaire de James Gunn par Disney et son passage ultérieur à Warner Bros. pour diriger La brigade suicide et engager son avenir immédiat dans des projets DC les a privés d’une éventuelle inclusion de Thor dans Gardiens de la Galaxie Vol.3. Cependant, comme Gunn aime le faire, le réalisateur a maintenant établi qu’il n’y avait jamais eu de plan pour avoir Thor dans Gardiens 3 dans n’importe quelle version du film.

FILM VIDÉO DU JOUR

James Gunn a fait ses commentaires en réponse à une vidéo dans laquelle un fan du MCU a expliqué comment Thor devait initialement faire partie de l’équipe des Gardiens lors de leur prochaine aventure. Il semble qu’en fin de compte, le lien de Thor avec les Gardiens allait toujours être rompu rapidement, l’Odinson n’étant jamais prêt à jouer un rôle dans Gardiens de la Galaxie Vol.3. Gunn a dit :

« J’apprécie l’amour mais Thor n’allait jamais être dans le Vol 3. »

Comme l’ont souligné certains en réponse aux commentaires de Gunn, c’est presque comme si le moment « Asgardiens de la Galaxie » dans les dernières scènes de Avengers : Fin de partie était simplement quelque chose mis dans le film par les frères Russo uniquement pour le rire du jeu de mots et ni Taika Waititi ni James Gunn n’avaient vraiment l’intention de faire grand-chose avec l’idée à long terme. Bien que cela soit probablement une déception pour certains, il semble qu’il se passe beaucoup de choses dans le prochain film des Gardiens pour que Thor ait eu un rôle significatif à jouer, et avec les films des Gardiens semblant toujours se dérouler principalement en dehors de l’histoire principale du MCU, il le fera. probablement tout fonctionne pour le mieux.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Servira les deux objectifs de la phase quatre

Films des studios Walt Disney

Avec Kevin Feige ayant précédemment déclaré que la phase actuelle du MCU concerne les nouveaux départs, et le producteur de Marvel Richie Palmer a récemment ajouté que la phase concerne uniquement les personnages confrontés aux retombées de Avengers : Fin de partie, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 semble couvrir parfaitement ces deux angles. Le film verra l’introduction d’Adam Warlock, le personnage ayant été taquiné depuis le dernier film des Gardiens, et verra également l’histoire de Gamora se poursuivre après ce qui lui est arrivé pendant Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie.

Alors que Gamora est mort à l’origine en Guerre à l’infini pour aider Thanos à réclamer la pierre d’âme, l’élément de voyage dans le temps de Avengers : Fin de partie a vu une ancienne version de Gamora être introduite dans la chronologie actuelle du MCU et y rester apparemment. Il y aura évidemment beaucoup d’éléments émotionnels à déballer autour de son personnage, et avec la fin de la formation actuelle de l’équipe des Gardiens dans ce film, ce sera un véritable envoi pour plusieurs personnages très appréciés, ainsi que James Gunn lui-même.





Les Gardiens figurent actuellement dans Thor : Amour et tonnerre dans les cinémas, puis apparaîtra dans le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sur Disney+ avant gardiens de la Galaxie arrive dans les salles en mai 2023.