James Gunn dit que «  The Suicide Squad  » est déjà terminé

L’une des premières programmées pour cette année avec les plus grandes attentes, en particulier parmi les fans de DC, il est « La brigade suicide». La bande réalisée par James Gunn a la tâche difficile de présenter un redémarrage qui cherchera à nettoyer l’image de l’une des équipes de méchants et d’anti-héros les plus remarquables du monde de la bande dessinée.

Et, malgré le mauvais accueil au box-office, les critiques et le public du film sorti en 2016 sous la direction de David Ayer, Une grande partie de l’attente repose sur ce que le réalisateur a à offrir dans cet univers narratif après ses collaborations avec Merveille.

Selon le même Gunn, le film est maintenant officiellement à un pas d’atteindre le public, anticipant à l’avance que sa vision complète de l’histoire reste intacte et inchangée.

Jeudi dernier, le 4 février, le réalisateur a annoncé via Twitter que le film était «complètement terminé». Il révèle également qu’il aurait reçu très peu de suggestions pour l’histoire et que celles-ci n’étaient là qu’au cas où il en aurait besoin et qu’elles pourraient être rejetées s’il le voulait, remerciant le studio pour le peu d’interférence dans la réalisation du film.

#TheSuicideSquad est entièrement fini et coupé et j’ai fait chaque choix et ils n’ont jamais une seule fois même légèrement interféré. Ils ont donné très peu de notes – elles étaient généralement bonnes et mineures et je les ai prises si je voulais et je ne les ai pas faites si je ne voulais pas. Warners était incroyablement créatif. – James Gunn (@JamesGunn)

5 février 2021





Cette histoire commencera dans Bell Reve, prison de haute sécurité où certains des pires supervillains du États Unis, qui ferait n’importe quoi pour sortir, quitte à rejoindre un projet top secret connu sous le nom de Groupe de travail X.

Bloodsport, Peacemajer, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackquard, Javelin et Harley Quinn Ils doivent former une équipe de missions spéciales pour remplir une mission dangereuse sur l’île en plein essor de Corto Maltese.

Il a été confirmé que ce film, en raison de sa langue et de ses séquences violentes, sera classé dans la catégorie «R», et qu’à la fin du tournage avant le début de la pandémie, la production n’avait pas besoin d’effectuer de tournage supplémentaire, car ils a réussi à tirer tout le matériel nécessaire. Sa première devrait avoir lieu en août 2021.