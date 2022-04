James Gunn dit que Rogue One est « le plus sous-estimé de Star Wars »

Devrait Rogue One: Une histoire de Star Wars avez-vous plus d’amour? De nombreux fans le pensent certainement, le célèbre cinéaste James Gunn étant parmi eux. Vérification récente TwitterGunn a remarqué que Un voyou était à la mode, et il était apparemment heureux de voir le film attirer beaucoup d’attention. C’est parce que, comme Gunn l’a noté lui-même dans un tweet, il considère que le film est le plus sous-estimé Guerres des étoiles « n’importe quoi », faisant clairement connaître son appréciation.

« Je ne sais pas pourquoi Un voyou est à la mode, mais je suis content que ce soit le cas, car c’est le plus sous-estimé Guerres des étoiles n’importe quoi », a écrit Gunn.

Le film semble être à la mode grâce à un tweet devenu viral la veille d’interroger les fans sur leur impopulaire Guerres des étoiles des avis. Cela a eu de nombreux fans de Un voyou exprimant leur soutien au film avec leur conviction que le film est bien meilleur qu’il ne semble en être crédité. En quelques heures, Un voyou était à la mode, avec des milliers de fans partageant cette opinion. Peut-être qu’au fil du temps depuis la sortie originale du film en 2016, de plus en plus de fans s’y sont réchauffés.

Gareth Edwards réalisé Rogue One: Une histoire de Star Wars en utilisant un scénario de Chris Weitz et Tony Gilroy avec une histoire de John Knoll et Gary Whitta. Il sert de préquelle à Un nouvel espoir et suit un groupe de rebelles qui se regroupent pour voler les plans de l’étoile de la mort. Le film, considéré par beaucoup comme sous-estimé, met en vedette Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen et Forest Whitaker.

Alors que de nombreux fans pensent que le film devrait être davantage apprécié, ce n’est pas sans succès. Il a reçu des critiques majoritairement positives et a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, ce qui en fait le deuxième film le plus rentable de 2016. Une série préquelle, surnommée Andor, est actuellement en préparation pour une sortie plus tard cette année sur Disney + avec Luna revenant en tant que Cassian Andor. La série de 12 épisodes ramène également Forest Whitaker dans le rôle de Saw Gerrera, et il y a de fortes chances qu’il y ait d’autres surprises en réserve pour les fans de Rogue One. Stellan Skarsgadr, Adria Arjona et Fiona Shaw jouent également.

Discussions sur les opinions impopulaires dans le Guerres des étoiles l’univers avait aussi des gens qui parlaient Le spécial vacances Star Wars. Le spécial télévisé est devenu tristement célèbre pour la façon dont il a été mal accueilli par les fans à l’époque, et pendant des décennies, les images sont devenues très rares sans sortie officielle. Bien qu’il soit difficile de dire si Mark Hamill parlait en plaisantant et s’amusait avec la situation, il s’est joint à certains de ces fans en mentionnant que Le spécial vacances Star Wars est « sous-estimé ».

Bien sûr, chacun aura son opinion sur Guerres des étoiles. Heureusement pour ceux qui croient Un voyou n’a pas attiré suffisamment l’attention, la sortie de Andor cette année, de nombreux fans reviendront probablement pour revoir le film « sous-estimé ».





