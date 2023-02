James Gunn dit que les films de 2023 sont importants pour l’univers DC

Depuis qu’il a été annoncé que James Gunn participerait à la partie créative de l’univers DC, de nombreux fans étaient excités, mais cette excitation s’est estompée lorsque le réalisateur a commencé à annuler divers projets, tout cela parce qu’il redémarrerait tout l’univers DC actuel pour un totalement différent.

Avec cela, beaucoup en sont venus à penser qu’il sera inutile de voir les prochains films DC qui sortiront en 2023, car leur histoire sera redémarrée avec la première de »Superman : Héritage » en 2025. Cependant, Gunn a précisé que ces versements auront également un rôle important dans le nouvel univers DC.

Selon Gunn, tous les films DC de 2023 sont liés d’une manière ou d’une autre à ce que Gunn et d’autres prévoient pour l’avenir de l’univers cinématographique partagé, y compris les sorties de » Aquaman et le royaume perdu », » Shazam! Fury of the Gods », »Blue Beetle » et »The Flash ». Dans chacun d’eux, il sera révélé comment son histoire se connectera avec le nouvel univers.

De tous ces films, il semble que » The Flash » sera responsable du changement d’une grande partie de la continuité des films DC, son histoire étant un tournant pour l’univers DC de Gunn. Le prochain film » Superman: Legacy » est un redémarrage qui n’implique pas Superman d’Henry Cavill, ce qui signifierait que les films DC 2023 sont liés à un univers partagé qui va être abandonné.

Selon Gunn et Peter Safran, les derniers films de l’ancienne histoire de DC Studios joueront toujours un rôle dans la suite. Les événements du deuxième film » Shazam! » ont préparé le terrain pour » The Flash », qui redémarrera l’univers et préparera le terrain pour ce qui va suivre. Donc, pour savoir qui est qui dans le nouvel univers cinématographique DC, les fans devront regarder les films de 2023.

Le premier film DC à sortir en 2023 est »Shazam! Fury of the Gods », qui sortira en salles le 17 mars 2023.