James Gunn dit que la série dérivée de Peacemaker et The Suicide Squad sont très différentes

C’est bientôt l’heure de James Gunn La brigade suicide pour sortir dans les cinémas et la bande-annonce finale a récemment atterri, construisant ce qui est déjà un retour assez médiatisé des inadaptés anti-héros. Avec le film qui ramène les favoris des fans comme Harley Quinn et Captain Boomerang, il y a toute une série de nouveaux personnages fous qui arrivent dans l’énorme distribution, y compris Peacemaker, joué par John Cena. De tous les nouveaux personnages, nous savons que nous connaîtrons beaucoup mieux le nouvel alter-ego de l’ancien lutteur, car il a déjà sa propre émission dérivée sur HBO Max.

Déjà en cours de tournage, la série se concentrera sur le personnage de Peacemaker de John Cena, mais à part cela, nous en savons très peu sur à quoi ressemblera le spin-off. En répondant aux questions des fans sur son compte Twitter, le réalisateur, James Gunn, qui travaille également sur la série, a été interrogé sur la série à venir et comment elle se compare au nouveau film.

« Volonté Pacificateur être aussi sanglant que La brigade suicide? », a demandé un utilisateur au réalisateur. « C’est assez sanglant. Mais nous prenons aussi plus de temps pour apprendre à connaître les personnages donc il y a aussi ça. Totalement, c’est en fait très différent de La brigade suicide, ce qui est intéressant », a répondu Gunn.

En parlant de la série précédemment, Gunn a déclaré: « Pacificateur est l’occasion de se plonger dans les problèmes mondiaux actuels à travers l’objectif de ce super-héros/supervillain/et le plus grand douchebag du monde. Je suis ravi de développer La brigade suicide et amenez ce personnage de l’univers du film DC à toute l’étendue d’une série. Et bien sûr, pouvoir retravailler avec John, Peter et mes amis chez Warner Bros. est la cerise sur le gâteau. »

Cena avait des sentiments similaires, parlant du rôle, a-t-il dit,

« J’ai déjà dit que ce fut un immense honneur et une incroyable opportunité de faire partie de La brigade suicide et de travailler avec James sur ce qui va être un film fantastique. Je suis incroyablement heureux d’avoir la chance de faire à nouveau équipe avec lui pour Pacificateur. Nous avons hâte que les fans voient ça. »

John Cena a été un peu occupé ces derniers temps. Aussi bien que La brigade suicide et son prochain Pacificateur série, la star apparaît également dans F9, le dernier Rapide et furieux film. Il a également récemment animé le jeu télévisé Anéantir, son premier rôle d’animateur télé en deux ans. Avec son pied apparemment fermement dans la porte de l’univers de la bande dessinée, tout le monde peut deviner où il va d’ici, mais pour l’instant, nous pouvons certainement nous attendre à le voir beaucoup plus dans un avenir proche.

En plus de Cena, Pacificateur met en vedette Danielle Brooks dans Leota Adebayo, Robert Patrick dans Auggie Smith, Jennifer Holland dans Emilia Harcourt, Steve Agee dans John Economos, Chris Conrad dans Vigilante, Christopher Heyerdahl dans Captain Locke, Chukwudi Iwuji dans Clemson Murn, Lochlyn Munro dans Larry Fitzgibbon et Annie Chang dans le rôle de Sophie Song. Nous verrons le produit fini lorsqu’il arrivera sur HBO Max en janvier 2022, et en attendant, nous verrons le Peacemaker de Cena en action pour la première fois en La brigade suicide quand il arrivera bientôt dans les salles. Cette nouvelle nous vient de Comicbook

