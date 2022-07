James Gunn dit que la haine de Chris Pratt le rend « absolument furieux »

Gunn a travaillé avec Pratt sur les deux Gardiens films ainsi que le troisième volet à venir qui sortira l’année prochaine, il est donc prudent de dire qu’il a passé sa juste part de temps avec l’acteur – certainement plus que la plupart des guerriers du clavier qui ciblent Pratt derrière leurs écrans.

Après que Pratt ait été qualifié de « pire » de ses camarades Chrises, Gunn a insisté sur le fait que les hiérarchies n’étaient pas vraies et a déclaré à Men’s Health: « Cela me rend absolument furieux. Je connais tous ces gars et j’aime tous ces gars. Mais Chris Pratt est sérieusement l’une des meilleures personnes de ma vie. »

Gunn a ensuite chanté ses louanges pour Pratt, affirmant que l’acteur était « d’une gentillesse indescriptible avec les gens » et soulignant qu’il « fait tout son possible pour aider les enfants ».

« C’est un père particulièrement aimant, et il y a beaucoup de choses que les gens ont littéralement inventées à son sujet », a poursuivi Gunn. « À propos de sa politique, de qui il est, de ce qu’il croit des autres. Je veux dire, c’est juste fou. Et ça me met vraiment très, très en colère. »

Chris Pratt a déjà été qualifié de «pire Chris». Crédit : Marvel Studios

En plus de son comportement au quotidien, Gunn a loué le dévouement de Pratt à ses rôles après avoir récemment travaillé avec lui sur Gardiens de la Galaxie 3.

Il a commenté: « Pendant que je parcourais les montages, je me disais: » Wow, les gens ne voient pas cela venir de ce gars « , car c’est une performance beaucoup plus brute et émotionnelle que je ne pense qu’il ait jamais faite auparavant. Et il est tellement, tellement bon », dit-il. « Une partie de ma responsabilité est de prendre soin des acteurs, et j’ai juste l’impression que ce que je vois de lui est tellement beau. C’est vraiment, vraiment un travail magnifique.

« Vous voyez que les acteurs et les franchises qui le font pour la cinquième ou sixième fois, ou quoi qu’ils fassent, arrêtent simplement de s’en soucier et commencent à percevoir un chèque de paie. C’est difficile même pour moi. Et il est le contraire de cela. »