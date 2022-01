James Gunn dit que Guardians Of The Galaxy Vol 3 sera le dernier de l’équipe actuelle

Le directeur a dit Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, qui devrait sortir en mai de l’année prochaine, est la « fin » pour lui et le reste de l’équipe.

Il a poursuivi: « C’est tellement, tellement grand et sombre, et différent de ce à quoi les gens pourraient s’attendre.

« Je veux juste être fidèle aux personnages, à l’histoire et donner aux gens la conclusion qu’ils méritent pour l’histoire. »

Le tournage du film a commencé en novembre de l’année dernière, Gunn partageant une photo du casting sur Instagram à côté de la légende: « Ce fut un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment De retour sur le plateau avec ma famille des Gardiens pour le premier jour de tournage #GotGVol3.

Ce n’est pas la première fois que Gunn révèle que la franchise devait être une trilogie – en 2017, il a déclaré : « Cela conclura l’histoire de cette itération des Gardiens de la Galaxie et aidera à catapulter les anciens et les nouveaux personnages de Marvel. dans les dix prochaines années et au-delà.