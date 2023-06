James Gunn dit « pas moyen » d’utiliser l’IA pour les projets animés de la DCU

James GunnLe DCU de commence lentement à prendre forme. Près de cinq mois après l’annonce des premiers projets qui feront partie de la première phase de la nouvelle étape de la franchise, Dieux et monstresles premières séries et films du nouveau canon sont déjà en développement.





Alors que certains projets comme le spin-off de Le Batman, Le pingouin or la série Amanda Waller est toujours en cours, de nouvelles histoires viendront sous la houlette de Gunn et Peter Safran, et certaines sont déjà bien avancées dans leur production. L’un des cas les plus clairs est Superman: Legacy, qui a déjà terminé sa première ébauche du script et a commencé son processus de casting.

Mais la production qui a fait le plus d’avancées est Commandos Créatures, une série animée qui présentera un groupe particulier de héros au nouveau DCU. Et, bien qu’il ne soit pas développé pour le format live-action, il se connectera directement aux autres projets et ses protagonistes auront l’opportunité de jouer les versions en chair et en os de leurs personnages s’ils apparaissent dans un autre film ou émission de télévision.

Cependant, cela a suscité des inquiétudes chez certains fans. Sur TwitterGunn a répondu à un adepte qui pensait utiliser l’IA pour les acteurs de la voix dans les projets animés :

« Si la DCU va utiliser les mêmes acteurs qui jouent des personnages en direct et font également du doublage pour les dessins animés, alors je ne serai pas du tout choqué si les rôles vocaux sont générés par l’IA à partir d’une banque de sons sous licence de la voix de l’acteur. ”

« Certainement pas. »





La bataille contre l’IA

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les films et dans la vie quotidienne est devenue quelque chose de très courant. Cependant, à long terme, certains y voient une menace. Récemment, lorsque la grève des scénaristes a commencé à Hollywood, les rumeurs selon lesquelles différents studios envisageaient de finaliser des scripts à l’aide de l’IA sont devenues très fortes au cours des premières semaines.

Joe Russo, l’un des administrateurs de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partiea été parmi les premiers à faire entendre sa voix à ce sujet, montrant son inquiétude quant à la façon dont l’intelligence artificielle pourrait affecter l’industrie :

« Je pense que tout le monde devrait avoir peur de l’IA. Je ne sais pas si vous avez entendu l’une des « chansons » de Drake qui sont tombées sur les réseaux sociaux, mais c’est ici. Ça ne va nulle part. Lorsque les créatifs sont engagés et qu’ils sont le fer de lance de l’utilisation de la technologie – regardez toute la carrière de James Cameron – cette technologie se retrouve au service des artistes plutôt que l’inverse. Si les entreprises encouragent l’adoption de cette technologie, ce pourrait être une autre histoire.

Tom Hanks s'est également exprimé sur le sujet, révélant qu'il pense que dans le futur, lorsqu'il ne sera plus là, il pourra continuer à agir grâce à la technologie :