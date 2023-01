James Gunn dévoilera les nouveaux projets de DC Studios en janvier

Les prochains projets de James Gunn Oui Pierre Safran pour DC Studios sera annoncé en janvier. Selon de nouveaux rapports, le nouvel univers DC de Gunn révélera certaines des premières productions sur lesquelles il travaillera, couvrant les trois premières années de l’histoire interconnectée qu’il souhaite créer.

La nouvelle a également assuré que les dirigeants de Warner Bros. sont toujours ouverts à l’idée de laisser ezra miller à bord comme sa version de Barry Allen/The Flash dans ces nouveaux projets, malgré les polémiques constantes qui ont entouré l’acteur ces dernières années.

Via son compte Twitter, Gunn en a profité pour réagir à ce nouveau signalement. « Je ne sais pas ce qu’il y a à propos d’Ezra, mais notre liste est de 8 à 10 (mais nous n’en annoncerons qu’une partie ce mois-ci). » Gunn a également démenti les informations selon lesquelles le personnage de Wonder Woman serait absent du nouvel univers pendant les trois premières années.

En décembre 2022, Gunn a confirmé que le premier projet sur lequel il travaillerait avec Safran serait un nouveau film de Superman, mettant en vedette une version plus jeune de l’Homme d’acier, se concentrant sur les débuts du héros dans la ville de Metropolis.

Gunn a déclaré qu’il révélerait plus de détails au cours de la nouvelle année, bien qu’il n’ait pas proposé de date précise pour son arrivée. Maintenant, avec ce nouveau rapport, les fans auront bientôt une tranche de la « première phase » du nouvel univers DC, Gunn et Safran prévoyant de l’étendre à un total de 8 à 10 ans.

En dehors des projets à venir de l’univers DC, cette 2023 verra la première de plusieurs films basés sur les bandes dessinées DC. Le premier sera publié »Shazam! Fury of the Gods! » en mars, suivi de la sortie de »The Flash » en juin, »Blue Beetle » en août et »Aquaman and the Lost Kingdom » en décembre.

D’autres projets DC situés dans différents univers sont également en développement, comme »Joker : Folie à Deux », la suite du film avec Joaquin Phoenix sorti en 2019. De même, la suite de »The Batman » est en production , avec deux autres séries dérivées pour HBO Max se déroulant dans le même univers.