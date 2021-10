James Gunn développe un projet DC secret

James Gunn est actuellement l’un des réalisateurs les plus recherchés à Hollywood en ce qui concerne les films de super-héros après son passage réussi dans le monde de DC avec La brigade suicide, qui à son tour a conduit à la prochaine Pacificateur série dérivée, et bien sûr, il revient à Marvel pour sa – actuellement – finale gardiens de la Galaxie film et un Spécial vacances. Là où il va à partir de là, c’est quelque chose qui a été fortement débattu parmi les fans des deux franchises, et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur d’autres potentiels La brigade suicide spin-offs, rien n’a été confirmé. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce week-end où James Gunn, dans l’une de ses sessions habituelles sur les réseaux sociaux, a confirmé qu’il ferait quelque chose de nouveau pour DC, mais il n’est pas encore sur le point de divulguer ce que c’est.

Oui, je développe un autre projet DC en plus de Peacemaker. – James Gunn (@JamesGunn) 3 octobre 2021

« Oui, je développe un autre projet DC en plus Pacificateur« , a répondu le réalisateur à un fan sur son compte Twitter.

La question et sa réponse découlent d’un commentaire fait par Gunn sur son compte Instagram, lorsqu’il a célébré son sixième anniversaire avec sa partenaire Jennifer Holland. Dans cet article, il a fait mention d’un nouveau projet DC qui était « autre chose » que Deadshot vs. Bloodsport, en plus de son Pacificateur série et qu’il n’y aurait aucun aperçu ou indice à venir dans l’événement DC FanDome de ce mois-ci. Cela conduira évidemment à de nombreux mois de spéculation sur ce que pourrait être le projet DC secret de Gunn, mais il y a eu beaucoup d’options récemment, dont la plupart comportent d’autres Escouade Suicide personnages que Gunn et les fans ont hâte d’explorer plus en détail.

À mon avis incroyablement subjectif et souvent étrange, nous présenterons l’un des plus grands personnages MCU de tous les temps. #GotGHolidaySpecialhttps://t.co/CipO64ZpoCpic.twitter.com/qnVkVr7w10 – James Gunn (@JamesGunn) 2 octobre 2021

En tant que seul réalisateur à ce jour à avoir travaillé à la fois sur des films Marvel et DC grâce à son licenciement périodique par Disney, sa position de pouvoir dans ce genre particulier est en train de devenir autre, tout le monde voulant travailler avec lui sur tout ce qu’il entreprendra ensuite.

Gunn a été une présence constante sur ses comptes de médias sociaux au cours de la dernière année environ, étant heureux de répondre aux questions des fans sur les projets passés et présents où il le peut, et cela signifie qu’il a pu taquiner bon nombre de ses projets à venir dans moyens qui seraient normalement conservés pour les conférences de presse et les lancements de presse. Plus récemment, il a répondu à un tweet sur son prochain spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sur Disney +, qui sera canon au MCU et est donc une pièce autonome à ne pas manquer avant Gardiens Vol 3.

« À mon avis incroyablement subjectif et souvent étrange, nous allons présenter l’un des plus grands MCU personnages de tous les temps », a tweeté Gunn au cours du week-end. Bien sûr, comme il le dit lui-même, ce genre de chose est subjectif et bien qu’il y ait beaucoup de fans qui sortent des personnages potentiellement célèbres, il est beaucoup plus probable que l’arrivée sera un favori généralement moins connu de Gunn plutôt que quelqu’un d’énorme dans le grand schéma des choses.

Nous devrons encore attendre un peu pour découvrir exactement qui Gunn sortira du sac du côté Marvel et DC, son projet DC ne semblant pas être révélé avant au moins l’année prochaine et le Spécial vacances des gardiens n’ayant pas encore de date de sortie, mais devrait arriver vers la fin de 2022 avant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 arrivée au cinéma en mai 2023.

Sujets : Pacificateur, Suicide Squad 2