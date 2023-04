James Gunn démystifie les rumeurs de la série préquelle de Harley Quinn

Il ne semble pas y avoir d’émission préquelle de Harley Quinn en préparation pour la DCU pour le moment, malgré les récentes rumeurs. Depuis James Gunn et Peter Safran ont été nommés à la barre de DC Studios, l’avenir de Margot Robbie‘s Harley Quinn dans le DCU est resté flou. Étant donné que Gunn a ramené Robbie pour reprendre le rôle de La brigade suicideil semble possible que les deux puissent se réunir pour un futur projet, bien que rien n’ait été officiellement annoncé.

Cependant, une rumeur récente a émergé en ligne selon laquelle Robbie reviendrait en tant que Harley Quinn pour une série préquelle se déroulant avant qu’elle ne devienne la supervillain. Selon la rumeur, la série s’appellerait Harleen, une référence au nom de naissance du personnage, Harleen Quinzel. L’idée serait de raconter « l’histoire de la façon dont son besoin de sauver le Joker a conduit à la destruction de son esprit ». Un fan a ensuite transmis la rumeur à Gunn sur Twitterdemandant s’il y avait du vrai dans les rumeurs, et Gunn a carrément dit ceci :

« Il n’y a pas [any truth to the rumors]. »