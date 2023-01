James Gunn démystifie la rumeur de Wonder Woman et confirme que le personnage apparaîtra dans les premières années de DCU

Nous reverrons bientôt Wonder Woman sur grand écran. Au milieu de l’incertitude quant à l’avenir de Gal Gadot dans le rôle, une nouvelle rumeur a été rapportée mercredi selon laquelle le personnage de Wonder Woman ne serait pas du tout inclus dans les trois premières années de la DCU. Mais quand la rumeur a fait son chemin vers James Gunn au Twitteril a été abattu, le co-PDG de DC Studios déclarant carrément que c’était faux.





« Je le démystifie (seulement parce que ce n’est pas vrai) », a déclaré Gunn à propos de la rumeur.

Il y a aussi eu des rumeurs récentes concernant l’avenir d’Ezra Miller dans la DCU. Plus précisément, Variety a rapporté que les dirigeants de Warner Bros. Discovery envisageaient de faire en sorte que Miller continue en tant que Flash, car l’acteur assiégé a depuis amélioré son comportement problématique. Gunn n’a pas pu apporter de clarification sur les rumeurs de Miller, mais tout en y répondant, il a également confirmé que la carte qu’il crée pour la DCU avec Peter Safran s’étend sur 8 à 10 ans.

« Je ne sais pas ce qu’il y a à propos d’Ezra, mais notre liste est de 8 à 10 ans (mais nous n’en annoncerons qu’une partie ce mois-ci) », a déclaré Gunn.





Patty Jenkins ne fait pas partie des plans de la DCU, mais Gal Gadot l’est-elle ?

Warner Bros.

À ce stade, nous savons que Wonder Woman fera partie du début de la nouvelle feuille de route de Gunn et Safran sur la DCU. Ce qui reste un mystère, c’est qui jouera ce personnage. Il y a eu des doutes sur Gal Gadot reprenant le rôle, car ni Gunn ni Gadot n’ont confirmé d’une manière ou d’une autre qu’elle en avait fini avec le rôle. Gunn a semblé taquiner qu’elle pourrait être de retour dans la DCU lorsqu’il a réfuté l’idée qu’il l’avait renvoyée du rôle.

« Je ne sais pas où vous voulez en venir que nous avons » lancé « Gal », a déclaré Gunn en réponse sur Instagram à quelqu’un en ligne disant qu’elle avait été « démarrée » aux côtés d’Henry Cavill.

Ce que nous savons, c’est que Wonder Woman et Wonder Woman 1984 Helmer ne fera pas partie de la DCU, du moins pas pour le moment, comme elle l’avait prévu Merveille femme 3 a été annulé par le Team Gunn & Safran. Jenkins a ensuite publié une déclaration suggérant que ce n’était pas son choix et qu’on lui avait essentiellement dit qu’elle ne pouvait rien faire pour faire partie du plan de la DCU avec Wonder Woman.

« Je ne suis jamais parti », a déclaré Jenkins. « J’étais prêt à considérer tout ce qu’on me demandait. J’avais compris que je ne pouvais rien faire pour faire avancer quoi que ce soit à ce moment-là. DC est évidemment enterré dans les changements qu’ils doivent apporter, donc je comprends que ces décisions sont difficiles en ce moment.