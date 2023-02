James Gunn confirme qu’un autre personnage revient de la Suicide Squad pour son DC Revival

James Gunn ramène un autre personnage de sa Suicide Squad pour la nouvelle gamme de DC, et non, ce n’est pas Harley Quinn.

Par James GunnLe processus de relance de la DCU, qu’il appelle depuis un « redémarrage dur », entre autres, un schéma notable se démarque. Jusqu’à présent, il a sélectionné et choisi une poignée de personnages (et leurs acteurs respectifs) de l’ère désormais ancienne de DC et les a transférés dans son univers désormais établi, en particulier ceux de ses projets précédents. Pour maintenir son train de battage médiatique, Gunn a maintenant confirmé qu’un autre de ces personnages familiers reviendrait, bien que les fans ne s’y attendent peut-être pas. Contrairement à l’immense espoir qu’il s’agisse de Harley Quinn de Margot Robbie, c’est un personnage qui, ironiquement, a eu beaucoup moins de projecteurs.

Dans l’annonce initiale de Gunn de la programmation prévue de dix projets, cinq séries et cinq films, le premier à lancer Chapter One: Gods and Monsters sera une série animée appelée Commandos Créatures. Dans une prémisse intéressante similaire à La brigade suicide (2021), l’histoire de Creature Commandos tourne autour d’un groupe militaire de monstres et de surhumains qui se lancent dans des missions pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bandes dessinées ont changé leur liste au fil des ans, y compris un vampire, une gorgone, un loup-garou et même Frankenstein. Gunn ajuste sans aucun doute la programmation en fonction de sa vision créative, mais grâce à un rapport de CinemaBlend, nous savons maintenant que, directement depuis La brigade suicide film, Weasel sera inclus dans les rangs.

Pour ceux qui se souviennent de sa brève apparition dans la séquence d’ouverture du film précédent, le propre frère de James Gunn, Sean, était l’acteur de capture de mouvement qui a donné vie à Weasel. Fraîchement sorti de son travail sur Les Gardiens de la Galaxie franchise, il est sûr de dire qu’il reprendra probablement ce rôle à nouveau. Gunn a également confirmé les autres membres de Commandos Créaturesqui semblent inclure de nouveaux intronisés à la DCU jusqu’à présent.

« Rick Flag Sr. D’accord. Et puis, vous savez, il va apparaître dans d’autres trucs. C’est Nina Mazursky. C’est le Dr Phosphorus, un méchant de Batman. Eric Frankenstein. Bride of Frankenstein, qui est le chef de file. GI Robot. Et Weasel. Tu en apprends un peu sur lui, et beaucoup sur son passé.

Commandos Créatures est actuellement défini comme le premier projet de Chapter One: Gods and Monsters, mais avec les besoins de production, cela pourrait toujours changer. La série arrive exclusivement sur HBO Max, sans fenêtre de sortie pour le moment.





Gunn continue de faire revivre des personnages du passé

À ce jour, James Gunn a conservé deux des plus grands personnages de son adaptation de La brigade suicide (2021), Amanda Waller et Peacemaker, interprétés respectivement par Viola Davis et John Cena. Cependant, Waller a continué à faire une apparition dans le spin-off de Gunn Pacificateur (2022) et a enfin sa propre série en préparation.

Pendant ce temps, Peacemaker est toujours à court de sang et de justice dans la prochaine saison de sa propre série, et lui et Waller pourraient très bien faire d’autres apparitions, si Gunn le jugeait ainsi. Maintenant, avec Weasel rejoignant le casting de Commandos Créatures, bien que sous forme animée, cela laisse le public se demander si Gunn ressuscitera d’autres personnages pour sa pile de projets à venir. Des questions comme si Gal Gadot reprendra Wonder Woman dans l’univers de Gunn et l’avenir de Margot Robbie en tant que Harley Quinn occupent toujours une place importante.