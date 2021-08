James Gunn confirme que Margot Robbie a vraiment fait une cascade incroyable dans la Suicide Squad

Margot Robbie adore jouer Harley Quinn dans les films de super-héros de DC, mais il semble qu’elle apporte bien plus à l’écran que des côtelettes d’acteur et de l’enthousiasme – il a été révélé qu’elle a effectué un tour spectaculaire dans La brigade suicide entièrement par elle-même.

Dans une interview sur Jimmy Kimmel en direct, le réalisateur du film James Gunn s’est entretenu avec l’hôte invité Anthony Anderson, aux côtés de John Cena – qui joue également dans le film – et de Robbie elle-même.

L’anti-héros féminin – interprété par l’acteur australien de 31 ans – peut être vu menotté et suspendu au-dessus du sol, avant d’enrouler ses jambes autour de la tête de l’un de ses ravisseurs, puis de l’étrangler à mort.

Puis, après avoir laissé son corps tomber sur le sol, elle marche sur la pointe des pieds le long de son corps (toujours attaché au plafond) et attrape une clé de sa poche entre ses petons.

Elle ramène ensuite ses pieds à ses poignets et déverrouille le cadenas avant de retomber gracieusement sur le sol et de s’emparer d’une paire de bottes.

Et oui, Margot a elle-même réalisé cet acte remarquable de contorsion.

Dans l’émission, Gunn a expliqué: « La chose la plus difficile que je lui ai demandé de faire était quelque chose que je n’aurais jamais pensé qu’elle serait capable de faire.

« Il y a une scène dans laquelle Margot est suspendue par des menottes au-dessus de sa tête et elle doit passer ses orteils le long d’un cadavre et retirer une clé d’un cadavre. Retournez ses orteils vers l’arrière pour mettre la clé dans la serrure, au-dessus d’elle Déverrouillez-le et descendez tout droit.