James Gunn confirme que les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a commencé le tournage

Gardiens du peuple d'arbres pot de fleurs bébé arbres Galaxy Groot qui a abattu quatre générations de gens ont soulevé leur arbre mains-Avancé et sophistiqué-sodexuu

Caractéristiques: 1.Made des matériaux de haute qualité, non toxiques et respectueux de l'environnement, aucun mal au corps Edition Collector 2.Personalized 3 et 4 pouces de haut, parfait pour les Gardiens de la Galaxie 3.Collect et afficher tous les Gardiens de la Galaxie 4.I AM Groot !! ! La description: 1. produit est une décoration de modèle de Groot, un personnage Gardiens de la Galaxie Caractéristiques: Matériel: polyéthylène Taille: 14cm Couleur: vert et brun Emballage inclus: 1 * Ornements Remarques: 1. En raison de la différence entre les différents moniteurs, l'image peut ne pas refléter la couleur réelle de l'article. Nous garantissons le style est le même que celui indiqué dans les images. 2. S'il vous plaît permettre une légère différence de dimension en raison de différentes mesures manuelles.