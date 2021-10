James Gunn confirme Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’a pas été retardé

Depuis l’annonce récente que de nombreux films Marvel étaient retardés ou supprimés du calendrier 2022/23, gardiens de la Galaxie Les fans ont désespérément besoin de connaître le sort de la prétendue sortie finale de Peter Quill et de son groupe de héros inadaptés dans le grand bouleversement, car ni le film ni sa date de sortie au crayon n’ont été mentionnés dans le nouveau communiqué de presse de Disney. Alors, tout le monde s’est une nouvelle fois tourné vers le compte Twitter du réalisateur James Gunn chercher des réponses, et comme c’est souvent le cas, le réalisateur n’a pas perdu de temps à répondre aux questions sur ce qui se passe avec le Gardiens à trois.

« [Guardians of the Galaxy Vol. 3] n’est ni retiré ni retardé, toujours prévu pour le 5 mai 2023 », a déclaré Gunn dans son tweet. « Nous sommes scénarisés et scénarisés, assemblés et coulés, et PRÊTS À PARTIR en peu de temps ici. Nous allons vous construire quelque chose de beau. »

Nan. #GotGVol3 n’est ni retiré ni retardé, toujours prévu pour le 5 mai 2023. Nous sommes scénarisés et scénarisés, en équipe et au casting, et PRÊTS À PARTIR dans un peu ici. Nous allons vous construire quelque chose de beau. ???????????????? https://t.co/sCuQyj5jAA – James Gunn (@JamesGunn) 18 octobre 2021

Bien qu’il semble qu’il n’y aurait aucune raison de déplacer l’un des films programmés en 2023, Disney a apporté de gros changements pour essayer d’arrêter tout problème plus tard. Un certain nombre d’autres films tels que Panthère noire : Wakanda pour toujours et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie sont déjà en train de filmer, mais en raison des épidémies de Covid et d’autres problèmes sur le plateau, ceux-ci et d’autres ont connu des revers dans le calendrier de tournage d’origine. Toutes les sorties Marvel de Disney étant étroitement liées, un retard dans un film pourrait facilement entraîner un effet domino sur toute la liste de la phase quatre.

Kevin Feige a parlé de l’annonce de Disney lors d’un entretien avec la presse au Éternels première mondiale, dissipant rapidement toute inquiétude concernant les changements, et suggérant même qu’il ne vaut guère la peine de le mentionner dans le grand schéma des choses.

« Ce sont des changements et des changements de production, et parce que nous avons tellement de créneaux, nous pouvons simplement déplacer des créneaux », a déclaré Feige à Marc Malkin de Variety lors de la conférence de lundi. Éternels première mondiale. « Toutes les machines à sous Marvel sont les mêmes, nous changeons juste quand elles sortent. Et oui, Strange [in the Multiverse of Madness] a bougé de six semaines, donc au lieu d’avoir trois mois entre les films Marvel, il y aura cinq mois entre les films Marvel et je pense que nous pouvons tous gérer cela. «

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sont tous deux filmés simultanément avant leur sortie. Avec Gardiens 3 semblant tenir sa date de sortie en mai 2023, il semble que nous puissions toujours nous attendre à ce que le spécial vacances qui le précède arrive vers la fin novembre ou décembre 2022. Le contenu des deux films est entouré de mystère pour le moment, bien qu’il y ait eu quelques petits points d’intérêt qui ont échappé à une précédente interview avec Seth Green, qui est actuellement connu dans l’univers cinématographique Marvel comme la voix de Howard the Duck.

« Je ne sais pas si Howard en fait partie, je n’ai rien entendu à ce sujet », a déclaré Green à ComicBook.com en discutant de ses fréquents Gardiens les apparences. « La seule chose que je sais, c’est que c’est l’histoire des filles, c’est l’histoire des sœurs, que c’est l’histoire de Gamora et Nebula. Donc je ne sais pas si c’est une préquelle, ou si ça se passe dans la nouvelle chronologie qui est un post éclaté -le Time Heist. Honnêtement, je n’en sais rien… Je ne serais pas blessé si Howard n’était pas un personnage central de l’histoire des sœurs. «

La semaine dernière seulement, nous avons également découvert que Will Poulter est devenu l’une des premières annonces de nouveaux acteurs et apportera enfin Adam Warlock dans le MCU après que le personnage a été taquiné dans la scène post-crédit de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Gunn était de nouveau sur place pour accueillir le nouveau venu dans la famille Marvel, à quoi Poulter a répondu en disant: « Merci, James. C’est un véritable honneur de jouer ce rôle et de travailler avec vous. Je suis très excité de me mettre au travail . »

Merci Jacques. C’est un véritable honneur de jouer ce rôle et de travailler avec vous. Je suis très excité de me mettre au travail. – Will Poulter (@PoulterWill) 12 octobre 2021

Sujets : Les Gardiens de la Galaxie 3