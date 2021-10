James Gunn confirme Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Chronologie… en quelque sorte

Lorsque Avengers : Fin de partie présenté un saut dans le temps de cinq ans depuis les événements de Guerre de l’infini, il semble qu’il allait y avoir un décalage temporel disproportionné entre le présent de la vie réelle et le « présent » de la MCU, qui est maintenant en 2023, mais alors que nous nous dirigeons vers les derniers films de 2021, il est clair que l’écart a simplement permis à Marvel de raconter de nombreuses histoires autour de cet horodatage de 2023 tandis que le monde réel rattrape puis restaure la chronologie jusqu’à maintenant. » Cela se prête en théorie aux récents commentaires de James Gunn sur l’endroit où Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se trouvera dans la chronologie de branchement et avancée.

Interrogé sur Twitter en quelle année Gardiens 3 est installé, James Gunn a simplement dit « Maintenant ». Cependant, c’était en réponse à une autre question dans laquelle on demandait au réalisateur si nous verrions un Groot plus mature dans le nouvel opus auquel il a répondu: « Eh bien, des années ont passé. »

Maintenant – James Gunn (@JamesGunn) 10 octobre 2021

Entre les deux commentaires, les fans sont encore un peu confus quant au temps qui s’est écoulé entre Fin du jeu et le film, étant donné que Groot a été vu pour la dernière fois partir avec l’autre. Gardiens et Thor directement après la défaite de Thanos, si quelques années se sont écoulées, cela suggérerait que la chronologie est repoussée plus loin dans le futur et cela pourrait bien être la vérité lorsque vous ajoutez également au mélange l’apparition de Quill, Drax et Nébuleuse au moins dans Thor : Amour et Tonnerre, qui arrive l’année prochaine. Donc, dans cet esprit, il semblerait que le « maintenant » de Gunn signifie simplement à l’heure actuelle dans le contexte du film et non dans le passé.

Attends quoi? Vol. 1 – 2014 (Original Groot)

Vol. 2 – 2014 ou 2015 (Baby Groot)

Infinity War – 2018 (Teen Groot; se fait saupoudrer)

Fin de partie – 2023 (Teen Groot ; relancé)

Vol. 3 – 2021 ? 2023 ? 2027 ? 2028 ? (Groot adulte ?) Je suis désolé, mais je suis très confus par cette réponse oo – rocko8u (@rocko8u) 10 octobre 2021

Un autre aspect à considérer est Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie, que Gunn a confirmé tournera en même temps que le film, mais sera diffusé avant le film et selon les mots de Gunn, « C’est dans le canon, il s’agit des Gardiens, vous allez apprendre des choses que vous devez apprendre avant Volume 3, et c’est génial, j’en suis vraiment content », a-t-il déclaré à Collider lors de la promotion La brigade suicide.

Endgame sorti en 2019, se déroule en 2023, Groot est relancé en 2023 alors non ? James dit que cela a lieu « Maintenant ». Cela signifie donc que GOTG Vol 3 doit être en 2027 s’il sort en 2023. Cela fait environ 4 à 5 ans ig. Donc Groot devrait être un jeune adulte. – Atome (@Attomizzed) 10 octobre 2021

L’intrigue de Gardiens 3 est officiellement un inconnu, mais les suggestions des acteurs ont clairement indiqué que l’histoire se concentrera sur Gamora et Nebula, ce qui donne à penser qu’il ne s’est pas écoulé trop de temps depuis Fin du jeu. Donc si, comme on s’y attend, Thor : Amour et Tonnerre se déroule dans le même espace-temps que le reste de la phase 4 – à l’exception notable de Veuve noire – puis l’écart entre cela, le Spécial vacances et Gardiens 3 ne peut pas dépasser quelques années au maximum. Comme Gunn n’a pas répondu aux nombreux fans qui jettent plus loin les sommes des dates, nous devrons simplement attendre de voir quelles autres friandises il est prêt à offrir la prochaine fois qu’il utilisera ses comptes de médias sociaux.

Les deux premiers gardiens de la Galaxie les films sont maintenant diffusés sur Disney + avec l’ensemble Saga de l’infini, tandis que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023.

