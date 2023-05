James Gunn confirme les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Camée par SNL Star

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3





L’univers cinématographique Marvel a vu de nombreuses apparitions qui sont passées sous le radar, et un tel moment de clignotement et de manque s’est produit avec Saturday Night Live alun Pete Davidson dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Cependant, grâce à une image des coulisses partagée en ligne, l’apparition éphémère d’une ligne de Davidson dans le film a maintenant été révélée.

Bien qu’il se passe beaucoup de choses dans le nouveau gardiens de la Galaxie film, même le public le plus attentif pourrait être pardonné de manquer la seule ligne prononcée par Davidson, qui se produit dans une scène où les Gardiens sauvent plusieurs «expériences» du Haut Évolutionnaire. L’une de ces pauses pour remercier Mantis de lui avoir donné sa liberté – et c’est la seule ligne prononcée par Davidson dans le film.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bien que le nom de Davidson apparaisse au générique du film, beaucoup ont eu du mal à le placer dans la longue histoire du film. En fin de compte, il s’est présenté sur le plateau pour participer au film et prouve une fois de plus que lorsque James Gunn est impliqué dans un film, il y a beaucoup de gens qui veulent être là avec lui. En tant que l’une des nombreuses images, vidéos et séquences de test partagées par le réalisateur dans les coulisses, cela aide à reconstituer la façon dont le film s’est réuni en un grand effort de collaboration, qui est maintenant récompensé par les réactions du public.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Deilvers Beaucoup d’effets pratiques.

Walt Disney Studios

Bien qu’il y ait beaucoup de CGI exposés dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, James Gunn n’aime rien de plus qu’un bon effet pratique et animatronique si possible. Après avoir partagé de nombreuses vidéos et à court de tests CGI et de tests animatroniques, il est clair combien de travail a été consacré à la réalisation Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 être aussi beau que possible grâce à un mélange sain des deux.

Ces dernières années, le MCU a été fréquemment ridiculisé en ligne pour certains éléments douteux de CGI, tels que l’inclusion précipitée de Pip the Troll dans Éternelset MODOK dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – bien que beaucoup aient soutenu que si une tête flottante géante n’a pas l’air stupide, cela n’a pas été fait correctement. C’est quelque chose que Kevin Feige et son équipe chercheront à rectifier dans les années à venir en prenant apparemment un peu plus de temps pour perfectionner l’apparence à l’écran de nombreux personnages et effets. Cela pourrait également entraîner l’utilisation supplémentaire d’effets pratiques, ce qui ne serait certainement pas une mauvaise chose pour les visuels de la franchise.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a déjà été salué comme l’un des meilleurs films MCU de ces dernières années et a eu un impact important sur le box-office ce week-end. Bien qu’il y ait beaucoup d’incertitude quant au pouvoir de la franchise Marvel de continuer à attirer un large public dans les salles, la sortie du film a semblé prouver que même s’il reste un long chemin à parcourir avant que la franchise n’atteigne les sommets de Avengers : Fin de partie encore une fois, il fait les bons choix dans cette direction.