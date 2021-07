James Gunn confirme la scène d’exécution et de post-crédit de Suicide Squad

Après une longue attente, La brigade suicide est juste au coin de la rue, et pendant que nous attendons avec impatience le retour de Harley Quinn et de ses amis, le réalisateur James Gunn est passé sur Twitter cette semaine pour répondre à quelques questions sur le film à venir, notamment en confirmant le temps d’exécution, s’il y a une scène de crédit de fin et d’embrouiller doucement ceux qui attendaient peut-être un peu trop du film. Bien que nous sachions depuis un certain temps que ce film suivrait les traces de Oiseaux de proie avec une cote R, il était heureux de partager certaines choses dont nous n’étions pas au courant.

Un utilisateur par le pseudo de @CreativeCatFX a dit au James Gunn, « J’ai rêvé que #TheSuicideSquad était divisé en deux films ; nous avons vu la première partie, avec des camées, des montages d’entraînement extrêmement sanglants, des morts sans/hors écran, des prairies de campagne, le penseur aux cheveux et les bureaux de la WB. Film pour de vrai. Gun a répondu au tweet, et n’a pas pu résister à une petite côtelette effrontée à l’attente de deux films. « 2 heures et 12 minutes. #TheSuicideSquad C’était un rêve très inexact. »

2 heures et 12 minutes. #TheSuicideSquad C’était un rêve très inexact. https://t.co/vsW5NfW1rx – James Gunn (@JamesGunn) 16 juin 2021

Suite à la révélation de l’exécution, @DcfanSean a posé une question supplémentaire sur la durée du film. « Bonjour James, puis-je vous poser une question sur la durée d’exécution de 2 heures, c’est votre idée de @WarnerMedia. » Gunn lui a répondu: « J’ai écrit, filmé et monté le meilleur film que j’ai pu et il s’est terminé à cette longueur. Personne n’a jamais prévu que ce soit aussi long. »

Comme pour de nombreux films de nos jours, l’une des questions brûlantes dans l’esprit des fans était de savoir si La brigade suicide arborerait l’une de ces scènes supplémentaires recherchées qui font de l’assise au générique une nécessité, et c’est @llohdrbjdzz qui a pu demander: « Hey James, la question la plus importante de l’équipe de suicide a-t-elle des scènes post-crédit? Encore une fois, Gunn a répondu avec un esprit ironique en disant: « J’espère que ce n’est pas la question la plus importante, car je pense que le film lui-même est ce qui compte le plus, mais oui », a confirmé Gunn.

« Pour #SuicideSquad, qui était l’acteur le plus facile avec qui travailler et qui était le plus difficile ? Quelle proportion du script est restée pertinente par rapport à la révision pendant le tournage ? », voulait savoir @PlagueXVP. Gunn a répondu : « Daniela. Rooker, bien sûr, uniquement parce qu’il a une fois posté une photo de lui avec ses cheveux Savant dans la confusion du tournage (mais s’il n’était pas un maniaque, nous ne l’aimerions pas autant). Et là sont 3 ou 4 lignes improvisées mais la plupart étaient dans le script »,

Il y avait évidemment beaucoup plus de questions posées au réalisateur, mais il n’y a qu’un certain nombre d’heures et un jour et qu’un nombre limité de secrets qu’on est autorisé à révéler sans s’attendre à un coup lourd à la porte. Cela signifiait que les questions sur les suites potentielles, les personnages spécifiques, le Joker et Les Gardiens de la Galaxie 3 tous sont restés sans réponse pour le moment. Je suis sûr que beaucoup de questions trouveront une réponse lorsque La brigade suicide arrive dans les cinémas et HBO Max le 6 août.

