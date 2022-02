James Gunn confirme la deuxième saison de Peacemaker sur HBO Max

BD DC

Le réalisateur de The Suicide Squad s’est exprimé sur le renouvellement de sa série DC Comics. C’est tout ce que l’on sait à ce jour sur la fiction avec John Cena qui réussit en streaming !

© HBOMaxJohn Cena joue le rôle de Peacemaker de DC Comics.

L’attente est terminée pour les fans de CC! Est-ce que les amoureux de cette franchise de super-héros ont reçu la meilleure nouvelle : pacificateurla fiction qui dévaste hbo maxa confirmé son Deuxième Saison et dans les réseaux sociaux, les spéculations sur ce qui se passera dans les prochains épisodes ont déjà commencé. Reviendra-t-il avec John Cena ? Qu’en a dit James Gunn ? Ici, nous passons en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Quelques heures avant l’arrivée du dernier chapitre sur la plateforme de streaming, son créateur a assuré être en pleine pré-production d’un nouvel opus, pour lequel il sera en charge à la fois de sa réalisation et de son scénario. Responsable du succès de gardiens de la Galaxie dans Studios Marvelle producteur s’est occupé de l’adaptation en bande dessinée de Escouade suicidesorti en 2021 en salles.

Et la fascination pour ses personnages était telle qu’il ne faisait que penser à un retombées pensé autour du rôle de Christopher Smith. Avec huit épisodes, John Cena a joué aux côtés Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji donnant lieu à une deuxième saison déjà prometteuse pour tous ceux qui ont suivi la première d’un nouveau chapitre semaine après semaine.

Grâce à son profil vérifié sur Twitter et en reprenant la théorie des fans, James Gunn a souligné. « C’est vrai, Peacemaker reviendra pour sa deuxième saison. Merci à Peter Safran, John Cena, nos incroyables acteurs et notre équipe, nos adorables et solidaires amis de HBO Max”. Le producteur a conclu au bonheur d’une bonne partie de ses followers : « Et surtout à vous tous d’avoir regardé la série !”.

Son regard sur escouade suicide s’est avéré plus qu’intéressant : non seulement il a inspiré une série qui prolonge l’univers dans lequel on a vu, par exemple, Margot Robbie comme Harley Quinnmais aussi le célèbre réalisateur déjà est en développement d’une autre série dérivée du film, dont l’intrigue et le protagoniste sont encore inconnus. Qui sera le super-héros choisi ? Il suffira à HBO Max de dévoiler son identité dans les prochaines semaines.

