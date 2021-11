James Gunn classe ses 3 films préférés de Spider-Man

Avec pas moins de trois Spider-Men live-action que nous avons vus sur grand écran et encore plus que cela en tenant compte des versions animées, il ne manque certainement pas de Homme araignée films que nous avons vus sortis au cours des deux dernières décennies. Peut-être que la grande question est de savoir lesquels sont les meilleurs de tous ? Les fans de Marvel auront leurs propres opinions et la façon dont chacun classera son classement sera différente d’une personne à l’autre. En tant que cinéaste en particulier avec beaucoup de sa propre expérience de film de super-héros, James Gunn a également ses propres idées et a même répertorié ses trois meilleurs.

L’avis a été publié en réponse à un Homme araignée liste de classement des films sur Twitter. On ne compte évidemment pas Spider-Man : Pas de chemin à la maison à l’heure actuelle, comme le film n’est pas sorti (et probablement pas encore vu par Gunn), alors peut-être que ce top trois pourrait changer en décembre. Dans l’état actuel des choses, cependant, James Gunn dit que le meilleur film de Spidey est le hit animé Spider-Man : dans le Spider-Verse, suivi de celui de Tobey Maguire Spider-Man 2 en deuxième place et celui de Tom Holland Spider-Man : Retrouvailles à la troisième place.

Tous les trois sont des films très populaires auprès des fans de Marvel, donc ce classement des trois premiers semble assez solide. Spider-Man : dans le Spider-Verse a brisé les frontières lors de sa sortie en salles en 2018, attirant d’immenses éloges de la part des critiques et de solides résultats au box-office. Il a ensuite remporté le prix du meilleur film d’animation aux Oscars, ce qui en fait le premier film non Disney/Pixar à obtenir un Oscar du meilleur film d’animation depuis Rango. Son histoire sur plusieurs Spider-Men faisant équipe semble également avoir influencé la direction créative de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Le trio de Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman co-réalisé Spider-Man : dans le Spider-Verse. Rothman a également écrit le scénario avec Phil Lord. Il met l’incarnation de Spidey par Miles Morales au premier plan, exprimé par Shameik Moore, alors qu’il ouvre le multivers et rencontre plusieurs autres versions de Spider-Man. Une suite est en préparation pour une sortie en octobre 2022 avec des retombées prévues également en développement.

Le deuxième choix de Gunn, Spider-Man 2, est le deuxième film à présenter Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker avec Doc Ock d’Alfred Molina comme principal méchant. Cela doit aussi signifier que Gunn est assez intrigué par Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui inclut Doc Ock dans un rôle assez important, à en juger par les bandes-annonces. Il y a même des spéculations qu’il travaillera d’une manière ou d’une autre avec Spider-Man, ceci après avoir découvert que le jeune homme à qui il parle n’est pas le même Peter Parker qu’il connaît de son univers natal. La suite a été universellement saluée par les fans et a été un énorme succès au box-office, faisant la piqûre de Spider-Man 3les échecs font d’autant plus mal.

Finalement, Spider-Man : Retrouvailles est un autre grand film qui sert de première sortie solo à Peter Parker de Tom Holland. Holland clôturera sa propre trilogie avec Pas de chemin à la maison suite à la version précédente de Loin de la maison, et il est difficile de dire ce qui se passe ensuite avec le web-slinger d’ici. Pour sa part, Holland a suggéré d’incorporer le live-action Miles Morales, un personnage rendu plus célèbre par Dans le Spider-Verse, dans le MCU.

