James Gunn choisit son film préféré de 2023 et ce n’est pas Les Gardiens de la Galaxie 3

James Gunn a choisi un film de DC comme son préféré de 2023, laissant de côté Les Gardiens de la Galaxie 3, ce qui en a surpris plus d’un. Accorde une attention!



© IMDbGardiens de la Galaxie 3

James Gunn C’est un cinéaste qui est au premier plan parce qu’il a clôturé sa trilogie de gardiens de la Galaxie avec une troisième partie émotionnelle qui sert même de défense des droits des animaux grâce à l’intrigue centrée sur les expériences de Rocket. Le film a été très bien accueilli par les spécialistes qui l’ont accepté à 82% en Tomates pourries devant un solide 94% d’audience.

Cependant, James Gunn Il a fait le saut sur le trottoir d’en face où il est désormais le principal responsable du nouveau Univers DC pour lequel il prépare, entre autres, le film Superman : Héritage qu’il aura un nouvel homme d’acier pour remplacer le talentueux Henry Cavill qui a fait un grand pas dans la franchise dirigée par le visionnaire zack snyder. Directeur de Escouade suicide Il a dit lequel de tous les films qu’il a vus jusqu’à présent en 2023 est son préféré et il n’a pas hésité à choisir.

Le film préféré de James Gunn cette année

Consulté sur Twitter à propos de son film préféré jusqu’à présent cette année, James Gunn référencé Éclairle film réalisé par l’Argentin Andy Muschietti et mettant en vedette ezra miller dans le rôle du Scarlet Runner. En outre, nous pouvons nous attendre à voir les rendements de Michael Keaton et Ben Affleck Comme deux versions différentes de Batman, michel shannon comme le méchant Zod et les débuts de rue sacha se faisant passer pour la puissante Supergirl. Cette réponse a surpris les fans de merveille!

James Gunn Il a dit qu’il n’était pas en mesure de juger Gardiens de la Galaxie 3 parce que c’est son propre film et qu’il a une affection particulière pour lui, comme s’il s’agissait d’un fils, une raison qui l’amène à se tourner vers un autre titre en tant que candidat le plus prometteur de 2023 et il n’est pas étrange que ce soit Éclairaprès tout c’est la bande qui ferme le Univers étendu DC laissant place à la nouvelle chronologie établie par le créateur de pacificateur près de Pierre Safran.

Le battage médiatique pour Éclair semble se maintenir en divers points. Certains veulent voir une dernière fois Ben Affleck jouer à Batman, d’autres veulent voir Michael Keaton reviennent avec leur version du Gotham Bat, il y a ceux qui sont motivés par le voyage interdimensionnel du protagoniste ou ceux qui veulent voir Supergirl en action. D’autre part, Tom Croisière et Stephen King as-tu vu le film Andy Muschietti et tous deux avaient des paroles louables pour la clôture de la DCEU.

