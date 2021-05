James Gunn choisit son costume préféré dans «  The Suicide Squad  »

The Kooples - Pantalon costume laine bleu marine - HOMME 50

Ce pantalon de costume dessinera une silhouette fine et élégante, en reprenant les détails emblématiques du style tailleur. Maintenu par une fermeture à glissière et un bouton cachés, il comporte des passants de ceinture et un pli préformé en milieu de jambe. Déclinée dans une nuance profonde et intemporelle, son étoffe légère en fait la pièce idéale pour la belle saison. Adoptez ce pantalon bleu marine avec une chemise en coton clair, une veste et une paire de baskets blanches. - BLEU - HOMME