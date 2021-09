James Gunn blâme en plaisantant les coupures de papier pour la réaction émotionnelle de Cast à Guardians Vol. 3 Scénario

gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn a répondu avec son esprit toujours fiable aux nouvelles récentes de Karen Gillan et de la réponse émotionnelle, voire larmoyante, de Karen Gillan et de Pom Klementieff à la lecture du scénario de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Répondant initialement en se demandant en plaisantant si les deux stars avaient subi un assaut de coupures de papier en feuilletant les pages de script, le cinéaste a poursuivi en demandant s’ils étaient devenus si émotifs en raison de leur manque de lignes. Quelque chose qu’il déclare serait grossièrement infondé.

« J’espère que ce n’est pas parce qu’ils pensaient qu’ils avaient trop peu de répliques parce qu’honnêtement leurs rôles sont à la fois assez énormes et cela semble gourmand », James Gunn a dit de leur réaction, en plaisantant bien sûr, confirmant que la nébuleuse de Karen Gillan et la mante de Pom Klementieff ont des rôles substantiels dans le prochain gardiens de la Galaxie à trois.

Karen Gillan a récemment révélé qu’elle et Pom Klementieff avait lu le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. script ensemble, et qu’il les avait réduits tous les deux à des « inondations de larmes », ce qui signifie que la troisième (et probablement la dernière) sortie pour cette itération de l’équipe intergalactique de super-héros va être un voyage très émouvant. « Nous l’avons lu ensemble dans la même pièce, puis nous nous sommes regardés et nous étions dans des flots de larmes … tellement émotifs », a déclaré Gillan. « Vous en apprenez plus sur les personnages existants et à un niveau plus profond. Je suis vraiment excité à l’idée d’explorer Nebula, post-Thanos. »

Peu de choses ont été officiellement révélées concernant l’intrigue de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3., nous laissant spéculer sur ce qui a laissé les deux stars de Marvel dans un tel désordre émotionnel. Une possibilité distincte est qu’un ou plusieurs membres de l’équipe titulaire se retrouvent dans le film, le réalisateur James Gunn suggérant récemment que les personnages ne sont plus aussi en sécurité qu’ils l’étaient autrefois. « Il y a un sentiment de danger beaucoup plus grand pour tous nos personnages [in the Suicide Squad] parce que nous savons qu’ils pourraient tous mourir. Alors que dans Guardians, oui, évidemment j’ai tué Yondu, j’ai tué le gros Groot originel, mais ce n’est pas la même chose. Nous savons que la plupart d’entre eux s’en sortiront vivants. Au moins pour deux films », a taquiné Gunn.

Le troisième film de la série MCU sera sans aucun doute poignant pour toutes sortes de raisons, la troisième sortie étant également susceptible d’être le dernier projet Marvel pour Gunn. « Pour moi, Guardians 3 est probablement le dernier. Je ne sais pas pour le refaire », a révélé le réalisateur, avant de taquiner les futures aventures de films de bandes dessinées à DC à la place. « Je trouve qu’en raison de la possibilité de faire différentes choses dans le multivers DC, c’est amusant. Ils commencent vraiment à ressembler à leurs bandes dessinées. L’univers Marvel a toujours été un peu plus cohérent, et DC a toujours eu plus single runs. Ils avaient The Dark Knight Returns. Ils avaient Watchmen. Ils avaient The Killing Joke. Ils avaient Swamp Thing d’Alan Moore. Le fait qu’ils aient fait Joker, qui est un type de film totalement différent, c’est cool pour moi. Je je suis très excité par le film de Matt [Matt Reeves’ The Batman]. Ils impliquent de très bons cinéastes. Ils vont toujours être aléatoires – je ne veux tout simplement pas qu’ils deviennent ennuyeux. »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de celui de James Gunn compte Twitter officiel.

