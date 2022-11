James Gunn arrête les rumeurs d’un camée Marvel dans Guardians of the Galaxy Holiday Special

James Gunn passe une grande partie de son temps sur Twitter à démystifier les rumeurs et les suggestions des fans sur ses projets Marvel et DC. Avec Spécial vacances Gardiens de la Galaxie dans une semaine seulement, les fans ont interrogé le nouveau PDG de DC Studios sur son avant-dernière offre Marvel Studios. Les fans de Marvel ont une foule de personnages qu’ils « prédisent » apparaîtront dans chaque nouvelle version de Marvel, et celui qui apparaît dans de plus en plus de théories est Silver Surfer.





Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sera la deuxième présentation spéciale saisonnière offerte par Marvel cette année, après le succès de Loup-garou de nuit, et cela promet d’être une aventure festive déchirante. Cependant, tout comme les fans découvrent que Doctor Doom ne s’est pas présenté dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, Gunn a géré les attentes en ce qui concerne Silver Surfer qui tombe sur les Gardiens dans leur nouvelle histoire. Lorsqu’un utilisateur de Twitter a prétendu avoir vu le Spécial vacances et a partagé une photo du surfeur tout en disant à tout le monde de « regarder la scène post-crédit pour une surprise argentée », Gunn est intervenu avec un démenti court et net.

L’utilisateur a suivi le message de Gunn, notant qu’ils avaient publié la déclaration pour voir « à quelle vitesse cela exploserait ». Avec autant de sites similaires qui tentent de diffuser des « réactions » pour obtenir une interaction sur les réseaux sociaux, il est souvent difficile de savoir lequel croire. Cependant, en ce qui concerne les projets de James Gunn, le scénariste / réalisateur est toujours disponible pour faire taire toutes les rumeurs qui ne sont pas à la hauteur.





Qui apparaîtra dans le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie?

Studios Marvel

La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie verra le retour de l’équipe régulière des Gardiens avant de se diriger vers leur dernier film ensemble l’année prochaine. Cela signifie que nous verrons Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, Vin Diesel et Sean Gunn tous de retour et se sentir dans l’esprit de Noël, tandis que la présentation spéciale mettra également en vedette Maria Bakalova dans ses débuts en tant que voix de Cosmo the Space Dog, mais c’est l’inclusion de Kevin Bacon jouant une version fictive de lui-même qui enthousiasme de nombreux fans.

Une partie de la pièce unique tournera autour de Drax de Dave Bautista et de Mantis de Pom Klementieff voyageant sur Terre afin d’apporter à Starlord quelque chose qui lui remontera le moral. Il semble que la meilleure chose à faire soit Kevin Bacon, alias le plus grand héros de la Terre. Cela conduit le couple à tenter de kidnapper Bacon, ce qui, depuis la bande-annonce, ne va pas sans accroc.

L’inclusion de Kevin Bacon a de nombreux fans de Marvel qui espèrent une danse entre Bacon et Starlord, et vous ne pouvez pas avoir le Libre de toute attache star adorée par Starlord sans qu’il y ait de danse quelque part le long de la ligne. Que cela diminue sera révélé très bientôt lorsque le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie arrive sur Disney + le 25 novembre.