James Gunn admet que deux énormes stars des Gardiens de la Galaxie n’ont jamais mis les pieds sur le plateau

James Read Coconut Melting Tanning Balm Face&Body

L'année 2016 a vu une énorme tendance à l'utilisation des huiles alimentaires dans les soins de la peau et comme cela va continuer, j'ai voulu lancer une nouvelle innovation pour 2017 qui a suivi. Comme toujours, j'ai voulu créer quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant dans le monde du bronzage, explique James. Le baume de noix de coco est en fait l'un des produits les plus délicats que j'ai jamais fabriqués - il m'a fallu presque deux ans pour le développer et le perfectionner ! Je voulais garder la formule simple et aussi proche que possible de l'huile de noix de coco naturelle (comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs et de nombreux tests), mais en un rien de temps, nous y sommes parvenus.Le premier du genre, le nouveau baume fondant transformant pour le bronzage à la noix de coco de James est créé avec de l'huile de noix de coco vierge biologique et une touche d'autobronzant. Tout comme l'huile de coco ordinaire, il adoucit et nourrit