James Gunn aborde la place de I Am Groot dans la chronologie du MCU

En ce qui concerne les nouvelles versions de Marvel Studios, la première chose que tout le monde veut savoir, c’est où cela se situe dans la chronologie du MCU. Parfois, il y a une réponse définitive, et dans d’autres, comme dans le cas de nouvelles séries de courts métrages d’animation Je suis Groot, il n’y en a pas. gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn a ajouté ses commentaires sur la place de la série par rapport à la gardiens de la Galaxie films et le reste du MCU, et effectivement, ce n’est pas le cas.

Gunn a répondu à un message sur Twitter après l’annonce que Je suis Groot fera ses débuts Disney + le 10 août, et avec deux autres gardiens de la Galaxie projets et leur apparition dans Thor : Amour et tonnerre à l’horizon, il n’est pas surprenant que les fans veuillent savoir où se situe l’ajout centré sur Groot à la franchise. Selon Gunn, il n’y a pas de réponse simple à cela car le spectacle ne s’intègre pas nécessairement dans l’ensemble Gardiens histoire. Il a dit:

« Ce sont des courts métrages d’animation, donc ils ne font pas nécessairement partie de la saga des Gardiens. »

Au cours du week-end, une nouvelle affiche de la série a été publiée, confirmant la date de la première de l’émission amusante qui mettra principalement en vedette le héros feuillu préféré de tous. Dans le matériel promotionnel, Groot a été vu comme Baby Groot, une forme qui n’est vraiment apparue que pendant Gardiens de la Galaxie Vol.2, ce qui soulève la question de savoir si cette série a eu lieu avant ce film. Bien sûr, bien que ce genre de série courte, mais sans conséquence, se déroule clairement lorsque Groot est « Baby Groot », il semble que chaque épisode individuel se produira quelque part dans la période difficile de Gardiens 2et n’a aucun impact sur les autres histoires des Gardiens.





Marvel Studios prend le contrôle des cinémas et de Disney+ cet été

Alors que la pandémie de Covid a retardé de nombreux projets Marvel, comme beaucoup d’autres, cette année, ils se rattrapent avec une foule de nouveaux spectacles et, bien sûr, la sortie de Thor : Amour et Tonnerre, qui arrive le 8 juillet. Suite à la sortie de Chevalier de la Lune en mars, Doctor Strange dans le multivers de la folie a atterri dans les cinémas début mai et est devenu le plus grand film de l’année jusqu’à présent.

Avant que Thor n’arrive au cinéma, Mme Marvel arrive à Disney + le 8 juin, amenant Kamala Khan dans le MCU avec une série brillante et amusante qui présente le jeune super-héros avant qu’elle ne rejoigne Captain Marvel dans Les Merveilles l’été prochain. Suite à la conclusion de Mme Marvel, Je suis Groot arrivera maintenant le 10 août, et une semaine plus tard suit She Hulk : avocate, une autre série d’action en direct très attendue qui verra non seulement la première apparition à l’écran du personnage principal dans le MCU, mais annonce également le retour de Bruce Banner/Smart Hulk de Mark Ruffalo et Tim Roth dans le rôle de The Abomination. Bien que l’on ne sache pas s’il y aura d’autres séries à venir avant que nous n’obtenions le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie en décembre, de nombreux autres spectacles attendent dans les coulisses pour 2023.