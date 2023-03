James Gunn a une fois présenté un film de style Jurassic World avec des hommes des cavernes à Chris Pratt

Le Monde jurassique la franchise semble avoir pris fin pour l’instant après celle de l’année dernière Jurassic World : Dominion. Cependant, la star Chris Pratt a révélé qu’il existe une voie potentielle pour la franchise qui lui a été proposée par James Gunn; hommes des cavernes. Alors que la saga des dinosaures n’a jamais complètement disparu Un million d’années avant JC., il semble que c’est là que Gunn aurait pris les choses s’il avait été impliqué dans la franchise. Pratt a dit Collisionneur:





« Une fois, James Gunn m’a fait un pitch; il m’a dit : ‘Et les hommes des cavernes ?’ N’y a-t-il pas une version d’homme des cavernes de la chose jurassique où un homme des cavernes – comme le remake d’Iceman ou quelque chose comme ça ? Où peut-être l’ADN qu’ils extraient – ​​je ne sais pas.

Il semble que l’idée n’était qu’une idée de «dos d’un timbre-poste» et n’allait pas plus loin que cela, mais qui sait où l’histoire de l’ADN préhistorique et des créatures devenues folles pourrait se diriger la prochaine fois qu’Universal déploiera le la franchise. Bien que Jurassic World : Dominion a attiré l’un des plus grands publics de 2022, le film n’a pas bien marché avec les critiques, qui semblaient ennuyés et blasés par le chaos récurrent des dinosaures. Cependant, le box-office est roi et bien qu’il n’y ait apparemment aucune discussion en cours pour un autre film de la série Jurassic, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne commencent.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Chris Pratt espère répéter son succès de 2022 cet été.