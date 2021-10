James Gunn a tourné des images pour un court métrage des Gardiens de la Galaxie mis au rebut avec Rocket & Groot

Chaque cinéaste a ces projets qui vont du développement à la poubelle sans voir le jour, et James Gunn a confirmé que les histoires d’un de ces projets impliquant le gardiens de la Galaxie est non seulement vrai, mais a commencé à tourner avant qu’il ne soit annulé. Parmi les révélations faites dans le nouveau livre, L’histoire de Marvel Studios : la création de l’univers cinématographique Marvel, Kevin Feige explique comment le gardiens de la Galaxie presque eu quelques courts métrages de préquelle, qui auraient présenté de nombreux personnages et leurs histoires avant la sortie du premier film en 2014.

Dans le livre, Feige dit : « Nous avons caressé l’idée de faire des courts métrages sur Drax, sur Rocket et Groot, et sur Gamora, menant à Gardiens. Cette série One-Shot aurait conduit au Gardiens film proprement dit – qui aurait également été directement précédé d’un quatrième court métrage autonome sur un enfant mystérieux qui aimait les choses fantastiques. Alors tu commencerais Gardiens. Et à mi-chemin, nous révélerions que le grand héros de l’espace est l’enfant du court métrage. Nous pensions que ce serait intelligent, mais c’était trop. »

Postant sur son compte Twitter en réponse à un article de Screen Rant, James Gunn a reconnu les préquelles perdues et a ensuite révélé qu’il avait même tourné une partie de l’histoire de Rocket et Groot avant que l’idée ne soit abandonnée.

« J’avais oublié cela, mais c’est vrai. Non seulement nous l’avons planifié, nous avons tourné des images pour l’un des scripts (Rocket & Groot) – dont une partie était le premier plan de Rocket tirant une mitrailleuse sur le dos de Groot que nous montré au Comic-Con de San Diego. »

Gunn a poursuivi: « Il allait y avoir 4 [spinoffs] – Rocket & Groot, Gamora, Drax et Star-Lord. Seul le script Rocket & Groot était entièrement terminé, mais il était également entièrement scénarisé. C’était l’histoire de leur rencontre et je pense toujours que c’est vrai dans ma tête canon. J’ai aussi écrit un rôle pour Alan Tudykin ! »

« Nous n’avons pas fini par le faire parce que j’ai réalisé qu’il était ridicule pour moi d’écrire et de réaliser 4 courts métrages en même temps que je préparais un énorme film de construction du monde », a poursuivi Gunn. « Les 3 courts métrages allaient jouer avant la sortie des 3 films avant Gardiens – ce qui semblait être une bonne idée pour les faire connaître puisque tout le monde nous disait que ces personnages inconnus allaient être « la première bombe de Marvel ».

Il a terminé en disant: « Le 4ème court-métrage allait être la trame de fond de Quill, ce qui est vraiment ce qu’il y a au début de Guardians maintenant. C’était vraiment difficile pour moi d’admettre que c’était trop pour moi et j’étais triste de décider que je ne pouvais pas les faire (surtout Rocket & Groot). Mais, vous savez, peut-être un jour ! »

Considérant que James Gunn mettrait fin à son héritage des Gardiens avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, il ne semble certainement pas qu’il s’en soit complètement convaincu, et s’il lui était demandé de raconter de courtes histoires individuelles sur l’équipage, il serait clairement à bord. Ayant donné près d’une décennie à la bande de héros hétéroclites au moment de la sortie du dernier film de la trilogie, qui lui reprocherait d’avoir eu du mal à les laisser pour de bon. Avec Disney + devenant désormais le foyer de nombreux courts métrages, ce serait sûrement un moyen idéal de revenir à la franchise sans la pression d’avoir à proposer une toute nouvelle intrigue de film.

Le tournage est déjà en cours le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie, et coulera directement dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui devraient sortir sur Disney+ en décembre 2022 et en salles le 5 mai 2023 respectivement.

