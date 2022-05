James Gunn a terminé l’enregistrement des Gardiens de la Galaxie Vol.3

merveille

James Gunn a profité de ses réseaux pour confirmer que le tournage des Gardiens de la Galaxie Tome 3 était terminé, clôturant la trilogie de ces héros.

©IMDBPeter Quill et Drax

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Ce sera un film spécial pour les adeptes du groupe de héros car, selon James Gunn dans le passé, ce sera la fin du chemin pour certains de ces personnages au sein du Univers cinématographique Marvel. Cela marquera également les débuts d’un héros que beaucoup attendaient : Adam Warlock, qui sera interprété par Will Poulter. La réalisation de cette troisième entrée s’est accompagnée d’œuvres pour le Spécial Noël Oui Les Gardiens de la Galaxie : Retour Cosmique pour Disney.

À présent James Gunn Il a utilisé ses réseaux sociaux pour annoncer qu’il a terminé la production du dernier volet de sa trilogie sur ces anti-héros qui parcourent la galaxie et donnent souvent le meilleur d’eux-mêmes contre des menaces dangereuses. Les cas de Ronan l’accusateur et de Thanos sont peut-être les plus résonnants à cet égard. L’équipe dirigée par Peter Quill a encore de l’énergie pour une mission de plus.

L’enregistrement est terminé !

Dans son message sur Twitter, Gunn a exprimé : « C’est une image de la fin des Gardiens de la Galaxie. J’adore ce casting et cette équipe avec leur talent et leurs belles âmes. Je suis très chanceux de les avoir avec moi dans ce travail qui a duré presque une décennie entière.. A noter que Zoe Saldaña n’est pas sur la photo postée, mais l’interprète de Gamora est apparue sur une autre image avec Jennifer Holland, actrice et future épouse de Gunn.

Certains reconnaîtront le visage de Jennifer de la série pacificateurque vous pourrez déguster dans hbo max et raconte les aventures et mésaventures d’un anti-héros bien particulier incarné par John Cena. Holland fera partie du dernier film de la gardiens de la Galaxie mais on ne sait pas quel sera le personnage qu’il jouera dans le Univers cinématographique Marvel.

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 étoiles Chris Pratt comme Peter Quill, Zoe Saldaña comme Gamora, Will Poulter comme Adam Wrlock, Dave Bautista comme Drax The Destroyer, Karen Gillan comme Nebula, Pom Klementieff comme Mantis, Sylvester Stallone comme Stakar Ogord, Sean Gunn comme Kraglin, Bradley Cooper comme Rocket et Vin Diesel dans le rôle de Groot. Dans des rôles secrets, la susmentionnée Jennifer Holland et un autre talent de pacificateur: Chukwudi Iwuji. Le film sortira le 5 mai 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂