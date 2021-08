James Gunn a supprimé la référence à Looney Tunes dans Suicide Squad

Bien que le nom de James Gunn ait acquis une grande notoriété grâce à son travail sur « Les Gardiens de la Galaxie », le cinéaste a travaillé pendant des années au studio de production de la série B Troma Entertainment avant de décrocher son premier grand emploi en tant que scénariste pour des adaptations en direct de « Scooby ». -Doo » en 2002 et 2004, faisant ses débuts de réalisateur en 2006 avec la comédie d’horreur « Slither ».

Maintenant, Gunn est devenu l’un des cinéastes les plus acclamés de l’année grâce aux résultats incroyables de « The Suicide Squad », devant les critiques, un film dans lequel il n’a pas manqué l’occasion d’exprimer son amour pour certains des personnages les plus importants. DC Comics étrange et méconnu en les intégrant à la Task Force X dans une nouvelle mission après les résultats mitigés de 2016 avec le film de David Ayer.

Dans les références à la culture pop dans la production, James Gunn a expliqué dans une conférence avec BBC Radio 1 qu’il prévoyait de présenter Rick Flag, un personnage joué par Joel Kinnaman, portant une chemise avec un dessin de Wile E. Coyote, bien que cela il a été rejeté parce que « cela semblait trop ».

Selon Gunn, dans le film les habitants de Corto Maltese offriraient à Rick Flag un T-shirt avec Wile E. Coyote tenant une pancarte « Aide », mais il lui semblait très évident de présenter un personnage de Looney Tunes dans un film qui de Warner Bros. De plus, il avait l’impression de trop rassembler les choses dans son travail, car il développe actuellement un film sur Wile E. Coyote.

Le film auquel Gunn fait référence est un projet appelé « Coyote Vs. ACME », une combinaison d’animation et d’action en direct dans laquelle Wile E. Coyote poursuivra la société ACME pour tous les échecs que ses inventions lui ont causé dans ses tentatives d’attraper le roadrunner. James Gunn en serait le scénariste et producteur, avec Dave Green comme réalisateur.

En plus de « The Suicide Squad », James Gunn a apporté une autre contribution à l’univers DC chez Warner Bros avec « Peacemaker », une série exclusive du catalogue HBO Max dans laquelle John Cena revient sur son personnage avec une histoire qui se déroule avant les événements de la bande. La série n’a pas encore de date de sortie officielle.