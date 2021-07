James Gunn a réalisé cinq épisodes de Peacemaker pour HBO Max, alors qui a réalisé les trois autres ?

Tout en sachant que James Gunn a réalisé cinq épisodes de Pacificateur, la série dérivée avec John Cena dans le rôle de La brigade suicide personnage, ce n’est que maintenant qu’il a été révélé que les trois épisodes restants ont été réalisés par des vétérans de super-héros. D’abord rapporté dans The Ronin, avec Jody Hill, que Gunn a récemment laissé échapper avait réalisé un épisode, les deux épisodes restants ont été supervisés par Brad Anderson et Rosemary Rodriguez, qui peuvent être familiers aux fans de Titans et Jessica Jones car ils ont respectivement réalisé des épisodes de ces séries populaires ».

Les trois réalisateurs ont travaillé sur des projets très différents. Jody Hill a déjà été vue en train de travailler sur Vers l’est et vers le bas et Les pierres précieuses justes, tout en écrivant et en dirigeant le film de Seth Rogan Observer et signaler, une comédie noire qui fera certainement l’affaire quand il s’agit d’un Escouade Suicide spin-off comme Pacificateur. En plus de leurs courses de super-héros, Brad Anderson est le réalisateur très acclamé de Le machiniste, en plus de participer à des émissions de télévision Frange, La Tuerie, Le Fil et Boardwalk Empire, tandis que Rosemary Rodriguez est une véritable vétéran de la télévision avec des crédits dont The Walking Dead, la bonne épouse et émissions AppleTV+ La vérité doit être dite et Dickinson.

S’il ne fait aucun doute que Pacificateur est un spectacle de super-héros, ce n’est pas votre aventure typique de Marvel rebondissante et brillante, mais quelque chose d’un peu plus sombre, c’est probablement pourquoi quelqu’un comme Rodriguez a participé aux tâches de mise en scène, comme Jessica Jones définitivement branché sur le côté plus adulte de la pièce Marvel. Gunn lui-même a déclaré au magazine Empire que Peacemaker est « une merde » et « pas un bon gars ». Cela fait certainement un personnage intrigant pour amener le public à s’enraciner pendant plus d’une série de huit épisodes.

L’original Escouade Suicide en 2016 visait carrément le niveau « familial » des films de super-héros, avec peu de sang versé et une quantité encore plus faible de langage grossier, mais cette fois-ci, James Gunn est devenu pleinement classé R et a certainement profité au maximum de la perte du les chaînes qui le lient dans son Gardiens de la Galaxie films avec Marvel. Selon les propres mots de Gunn, « Cela me permet simplement de faire tout ce que nous voulons », a-t-il déclaré en recul en 2019.

David Dastmalchian, qui apparaît dans le rôle de Polka-Dot Man dans le film, a souligné à quel point ce film n’est pas pour les enfants lorsqu’il a récemment déclaré: « » C’est James non lié … ils ont enlevé les menottes. [There are] certains moments qui sont un peu hilarants comme, ‘Putain de merde, une tête vient d’exploser.’ Oui, certaines têtes vont absolument exploser. Il y aura des cerveaux sur cette caméra. »

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue de Pacificateur, il n’y a pas non plus de mot sur sa position par rapport à la chronologie de La brigade suicide. C’est pour une très bonne raison, car James Gunn ne veut pas révéler ce qui arrive ou n’arrive pas au personnage de Cena dans le film principal. C’est presque comme s’il avait déjà travaillé sous la couverture secrète Marvel et que cela déteint sur lui. Ce que nous savons, c’est que Cena’s Peacemaker sera rejoint par les co-stars de Suicide Squad Steve Agee, Jennifer Holland et les nouveaux arrivants Robert Patrick, Freddie Stroma et Danielle Brooks lorsque la série fera ses débuts sur HBO MAX en janvier.

