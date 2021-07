James Gunn a « probablement fini » avec Marvel After Guardians of the Galaxy Vol. 3

Alors que James Gunn a eu un parcours très mouvementé pour diriger la troisième sortie de Marvel’s gardiens de la Galaxie, il semble que cela pourrait aussi s’avérer être son dernier effort de réalisateur dans l’univers cinématographique Marvel. Après avoir écrit et réalisé les deux premiers films des Gardiens, avoir été licencié sans ménagement pendant un certain temps par Disney, sautant à bord de DC’s La brigade suicide et Pacificateur série, puis être réembauché pour diriger Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, c’est presque une histoire digne de son propre film Marvel. Bien que Gunn n’ait fait que complimenter son temps passé à travailler pour Marvel Studios, il a clairement indiqué qu’il pensait que son temps au sein du MCU était désormais limité.

S’adressant au New York Times tout en faisant la promotion La brigade suicide, James Gunn discuté de la façon dont la nouvelle fonctionnalité avec Marvel sera probablement sa dernière, du moins pour le moment. « Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire », a déclaré Gunn. « Pour moi, Guardians 3 est probablement le dernier. Je ne sais pas comment le refaire. Je trouve que, en raison de la possibilité de faire des choses différentes dans le multivers DC, c’est amusant. Ils commencent vraiment à ressembler à leur bandes dessinées. L’univers Marvel a toujours été un peu plus cohérent et DC a toujours eu plus de bons singles. Le retour du chevalier noir. Ils avaient Veilleurs. Ils avaient La blague meurtrière. Ils avaient celui d’Alan Moore Chose des marais. Le fait qu’ils aient fait Joker, qui est un type de film totalement différent, pour moi c’est cool. Je suis très excité par le film de Matt [Matt Reeves’ The Batman]. Ils impliquent de très bons cinéastes. Ils vont toujours être aléatoires – je ne veux tout simplement pas qu’ils deviennent ennuyeux. »

Dans des interviews précédentes, Gunn n’a pas caché que travailler sur La brigade suicide a été loin de son époque avec les créations de Marvel, notant en particulier qu’il existe une certaine liberté de création qui accompagne les titres de DC qui n’est pas disponible avec l’univers cinématographique Marvel. Cela est en partie dû au fait que le MCU est, comme le dit Gunn lui-même, « un peu plus cohérent », mais il y a aussi l’aspect « familial » des films de Marvel jusqu’à présent. Là où DC s’aventure dans le monde des bandes dessinées sur le thème plus adulte, jurant, sanglant et gore, qui, il faut le dire, est l’un de leurs plus grands et, jusqu’à récemment, des actifs principalement inutilisés, Marvel a hésité à s’écarter de PG- 13 territoire.

Avec merveille ayant confirmé que Dead Pool Je ferai ses débuts classés R dans le MCU dans quelques années, il se pourrait bien que James Gunn revienne dans le giron de Marvel si ce genre de liberté de « film pour adultes » se développe encore plus loin. D’ici là, on peut s’attendre à l’arrivée imminente de La brigade suicide dans les salles bientôt et verra si le risque de faire flamber tous les canons, « balles au mur dingue » sera payant pour Warner Bros. Après le succès de Joker, mais des avis mitigés sur Oiseaux de proie, l’orientation future du contenu R-rated de DC dépendra probablement de la réaction à la vision de Gunn, et sur la base des premiers aperçus, il semble que cet avenir soit brillant et sanglant, en effet. Lire l’intégralité de l’interview au New York Times.