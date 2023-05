James Gunn a presque coupé un gardien original entièrement des Gardiens de la Galaxie Vol. 3

James Gunn semblait avoir une assez bonne maîtrise de la gardiens de la Galaxie franchise, mais il semble que même lui ait eu des moments qui n’étaient pas aussi gravés dans le marbre qu’il n’y paraît. Le scénariste / réalisateur a récemment révélé que l’un de ces moments est survenu lorsqu’il a décidé d’inclure ou non Gamora dans le dernier chapitre de la trilogie des Gardiens.





Au cours des deux premiers films des Gardiens, le collectif qui est devenu les Gardiens de la Galaxie a été formé, et le troisième film allait toujours mettre fin à leur histoire d’une manière ou d’une autre. Cependant, grâce à Guerre à l’infini et Fin du jeules choses ont été rendues un peu plus compliquées lorsque Gamora a été sacrifiée par Thanos, pour revenir comme une version antérieure d’elle-même grâce aux manigances de voyage dans le temps des Avengers dans Fin du jeu. Bien que cela ait laissé sa romance avec Star-Lord dans un endroit inconnu, James Gunn a envisagé de ne pas l’inclure dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. S’adressant au New York Times, Gunn a expliqué :

« C’était une possibilité, oui. [Peter] ferait face à sa perte, mais elle ne reviendrait pas et ne le confronterait pas de cette manière différente. J’ai beaucoup joué avec pendant que j’écrivais le scénario. C’est quelque chose que nous faisons beaucoup dans les relations de toute façon : nous nous attendons à ce que quelqu’un qui nous rappelle quelqu’un du passé soit ce quelqu’un du passé. Surtout avec les femmes, Peter Quill définit les gens autour de lui pour répondre à ses propres besoins au lieu de vraiment regarder et voir qui ils sont réellement en tant qu’êtres humains. Et Gamora n’est tout simplement pas le même Gamora. C’est une personne différente. »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met fin au voyage MCU de James Gunn

Bien qu’à un moment donné, il semblait peu probable que James Gunn puisse terminer son histoire avec les Gardiens, il est clair qu’il devait revenir pour raconter l’histoire qu’il avait toujours l’intention de raconter. Ayant maintenant clôturé la trilogie, mais avec de nombreuses options ouvertes aux futurs scénaristes et réalisateurs, Gunn en a terminé avec le MCU et a une tâche beaucoup plus importante devant lui.

Gunn a récemment révélé qu’il avait commencé le travail de storyboard sur Superman : Héritage, le premier film de la nouvelle liste DCU que lui et Peter Safran dirigeront aux DC Studios pour la prochaine décennie. Gunn a écrit le scénario du film, et bien qu’il n’y ait pas eu de travail officiel sur le casting du nouveau Man of Steel, il n’y a pas beaucoup d’acteurs qui n’ont pas été « liés » au rôle par un reportage ou un autre.

Après avoir quitté l’univers cinématographique Marvel en beauté, Gunn espère pouvoir prendre un départ similaire avec DC. Cependant, le spectre du départ de Superman d’Henry Cavill hante toujours la franchise et la nouvelle itération devra faire quelque chose pour satisfaire complètement tout le monde. S’il y a quelqu’un qui peut réussir cela, Gunn est l’un des candidats les plus probables.