James Gunn a préparé une superbe séquence d’action pour Harley Quinn

Le lancement de « The Suicide Squad » est devenu l’un des événements les plus attendus de cette année car il s’agit de la première intervention du cinéaste James Gunn dans l’univers de DC à travers certains de ses méchants les plus étranges, parmi lesquels se distingue le retour de Harley Quinn à le grand écran.

Le portrait de Margot Robbie de l’ex-partenaire du « Clown Prince of Crime » est devenu un favori des fans après son aventure en solo avec « Birds of Prey », il ne serait donc pas surprenant que Quinn revienne à des moments électrisants dans ce nouveau Versement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Bacon veut apparaître dans « Guardians of the Galaxy Vol. 3 »

Gunn a anticipé dans une nouvelle conversation avec l’Associated Press que les fans devront attendre une séquence de combat que le cinéaste décrit comme « ses quatre minutes préférées » parmi tout le matériel qu’il a filmé jusqu’à présent dans sa carrière.

«Elle peut tout faire. Ou je pensais pouvoir faire n’importe quoi. Et puis un jour, elle a dû chanter et je me suis dit: « Eh bien, tu peux tout faire sauf une chose. » Mais c’est une grande actrice. Elle incarne le personnage. Elle est capable de comédie, elle est capable de drame et physiquement, elle est une athlète pure et elle est capable de faire ces cascades d’une manière si gracieuse, magnifique et belle », a noté Gunn.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les fans de trolls de « Spider-Man: No Way Home » attendent la bande-annonce

«Et j’ai écrit la plus grande scène d’action que j’ai jamais faite autour de Harley, et c’était tellement amusant de créer à tous les niveaux, de travailler avec les cascadeurs à travailler avec elle. Ce sont probablement mes quatre minutes préférées que j’ai jamais filmées », a conclu Gunn, qui, via son compte Twitter, a déclaré que le travail de Robbie était celui qui l’avait le plus impressionné.

Avec Margot Robbie, «The Suicide Squad» présentera le retour de Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney, avec la participation de David Dastmalchian, Steve Agee, Daniela Melchior, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Peter Capaldi, Michael Rooker et la participation spéciale de Taika Waititi. Son arrivée en salles et sur la plateforme HBO Max est prévue le 6 août.