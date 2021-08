James Gunn a plus de plans pour Villain-Verse de DC

Même si le réalisateur américain James Gunn passé un mois avant la sortie de La brigade suicide disant aux fans de ne pas trop s’attacher à l’un des personnages, il semble que le réalisateur lui-même soit un peu plus attaché à leur avenir que quiconque ne le pensait. Gunn étant déjà à la tête de la série dérivée de Peacemaker pour HBO Max, il a laissé entendre que ce n’était très probablement pas son dernier rendez-vous avec les membres de la Task Force X.

Warner Bros n’a pas caché qu’ils cherchaient à étendre considérablement leur production DC sur HBO Max, à peu près de la même manière que Disney et Marvel ont utilisé la plate-forme Disney +, et il semble que ces plans pourraient inclure un certain nombre d’autres personnages. -offs et un autre La brigade suicide suite.

S’adressant à Entertainment Tonight, Gunn a déclaré : » J’ai toutes sortes d’idées et nous en parlons tout le temps. Donc je n’ai pas encore l’impression d’en avoir fini avec ce vers de méchant. » Alors que Gunn a dit que son La brigade suicide n’est ni un redémarrage ni une suite de celui de David Ayer Escouade Suicide, il présente certains des mêmes personnages, notamment Harley Quinn et Rick Flag, joués respectivement dans les deux films de Margot Robbie et Joel Kinnaman, le réalisateur a également eu le luxe de choisir les autres personnages qu’il voulait dans son équipe hétéroclite, qui s’est terminée incluant Peacemaker, Ratcatcher 2, Polka-Dot Man et King Shark.

« Quand ils sont venus me voir pour la première fois, il s’agissait vraiment du projet DC que je voulais faire. La première chose qu’ils ont évoquée était Superman, et la deuxième chose qu’ils ont évoquée était Suicide Squad », a expliqué Gunn. « C’étaient donc les deux premiers projets, puis j’ai eu un autre projet qu’ils n’ont jamais abordé, auquel ils n’ont jamais pensé, quelques autres dont nous avons un peu parlé. Les gens ont parlé de Krypto [the Superdog], ils savent que j’en ai parlé à un moment donné. Il y a donc différents personnages qui m’ont intéressé, et j’ai juste pris un peu de temps et j’ai commencé à esquisser quelles pourraient être les différentes histoires avec ces différents personnages. Il était évident dès le début que Suicide Squad venait de capturer mon imagination. C’était le plus amusant. Les gens se disent : « Pourquoi n’avez-vous pas fait Superman ou Justice League ? » J’ai trouvé que c’était l’histoire la plus enrichissante sur le plan créatif. Je sais que quelqu’un va refaire un film de Superman. Je ne sais pas si Polka-Dot Man va faire raconter son histoire si je ne la raconte pas. »

La brigade suicide est arrivé dans les cinémas jeudi, et les avant-premières étaient juste au-dessus du brut du précédent effort R-rated de DC Birds of Prey, mais le brut d’ouverture de vendredi semblait être un peu en deçà des estimations. Avec tant de confiance dans le succès du film, qui a suscité des critiques positives, Gunn espère qu’en plus d’être numéro un à peu près garanti dans les charts, il parviendra également à obtenir un décompte raisonnable du week-end d’ouverture. pour permettre à son voyage DC de continuer à l’avenir. Regardez l’interview complète sur ET Online.