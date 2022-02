James Gunn a parlé du manque de sexe dans le genre super-héros

in

Le réalisateur, qui a de l’expérience chez Marvel et DC, a fait référence au commentaire de Steven Soderbergh qui soulignait le manque de sexe dans le genre super-héros.

James Gunn Il a beaucoup d’expérience dans le monde des films de super-héros. Dans le Univers cinématographique Marvel est en charge de la franchise gardiens de la Galaxie Alors que dans le Univers étendu DC filmé Escouade suicide et présente actuellement la série pacificateur sur la plateforme de streaming hbo max. Tout cela lui donne l’entité pour parler du genre avec autorité.

Hier, nous avons entendu les déclarations du talentueux cinéaste Steven Söderberghlauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur pour le film Trafic, dans lequel il critique les films de super-héros notamment pour le manque de sexe qu’ils présentent. Apparemment James Gunn Il a pris connaissance des dires de son collègue et n’a pas tardé à répondre avec des arguments solides à ce sujet.

James Gunn et la vie sexuelle des super-héros

« Avec tout le respect que je vous dois, Steven Soderbergh, certaines personnes ont des relations sexuelles. Zack Snyder, Richard Donner, Chloe Zhao, Tim Miller et moi-même sont quelques-uns auxquels je peux penser. Mais pour être juste envers Soderbergh, le sexe semble inexistant dans de nombreux films de bandes dessinées, ce n’est pas comme si son intrigue était sans fondement. Ce n’est pas nécessaire dans n’importe quelle histoire. Mais avoir un univers cinématographique dépourvu de sexe est un déni de qui nous sommes en tant qu’êtres humains. »Gunn a déclaré.

La vérité est que le genre semble donner, petit à petit, plus d’espace à la sexualité. On a déjà vu des rencontres en ce sens dans le film Éternels. Des personnages comme Dead Pool Oui Jessica Jones Ils sont nettement sexuels. Dans le cas de Univers étendu DC nous pouvons situer à cet endroit la création de James Gunn: pacificateurqui avait une forte scène de sexe sur HBO Max.

Le problème ici est qu’à de nombreuses reprises, les producteurs des films souhaitent maintenir une cote PG-13 pour atteindre un public plus large et donc concentrer leur attention sur la comédie et l’action, laissant le sexe de côté. Cependant, Dead Pool est la preuve sans équivoque qu’un film classé R peut être un succès majeur au box-office.

