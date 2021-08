James Gunn a dû défendre Robert Downey Jr. pour son rôle d’Iron Man

James Gunn Il est généralement un utilisateur actif de ses réseaux sociaux, entretenant même un échange sain avec les fans de son travail. En ce sens, le cinéaste n’échappe pas à la polémique et dit tout ce qu’il pense, sans rien garder pour lui. En l’occurrence, il a profité de Twitter pour répondre à un post du média Les temps du dimanche qui a manifesté à quel point Hombre de Hierro pourrait être joué par n’importe quel acteur avec « ingéniosité ».

« Robert Downey Jr. est un acteur principal, mais Hombre de Hierro pourrait être joué par n’importe qui avec de l’esprit. Le personnage est plus important pour le public que l’acteur « , a indiqué le média sur son compte Twitter. Alors le directeur de gardiens de la Galaxie Oui La brigade suicide profité du même endroit pour répondre.

James Gunn a défendu Robert Downey Jr.







« J’ai vu les tests de caméra. C’est une merde. », était la réponse directe de Gunn aux affirmations de Les temps du dimanche. Rappelons que Downey Jr. lui a valu le rôle de Tony Stark à des collègues comme Tom Cruise, Sam Rockwell et Timothy Olyphant. Le réalisateur a sûrement vu les screen tests de ces acteurs comme Iron Man et a réagi à la déclaration du médium.

Robert Downey Jr. a donné vie à Tony Stark dès la première livraison du MCU en 2008 jusqu’à Avengers : Fin de partie. Sa solide performance en tant que personnage lui a valu la reconnaissance des fans du genre et même Stan lee a déclaré que l’interprète « est né » pour ce rôle.

Kevin Feige a la même vision que James Gunn et Stan Lee à ce propos. Allant même plus loin dans son analyse. Le cerveau de merveille célèbre les choix de leurs équipes créatives et affirme que Il n’imagine personne d’autre que Downey Jr. en Iron Man, Chris Hemsworth en Thor ou Chris Evans en Steve Rogers.