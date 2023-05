James Gunn a demandé à Avengers: Infinity War d’inclure une configuration importante pour Guardians of the Galaxy Vol 3

L’arrivée de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a mis fin aux aventures Marvel de James Gunn et a terminé sa trilogie de films MCU dans une finale émotionnelle et changeante de franchise. Alors que l’histoire des Gardiens semblait toujours avoir Peter Quill de Chris Pratt, alias Star-Lord, comme force motrice, le dernier épisode a renversé la situation et a tout redirigé pour se concentrer sur un autre personnage du groupe; Raton laveur fusée.





Cependant, même si Gardiens 3 est le film de Rocket, il y a encore une autre partie importante de l’histoire qui devait être racontée, et c’est la relation entre Star-Lord et Gamora. Suite aux événements de Avengers : guerre à l’infiniet Avengers : Fin de partiele Gamora qui avait noué un lien romantique avec Quill était parti, mais cimenter ce lien entre les deux était quelque chose que Gunn avait coupé de son deuxième film Guardians et devait s’assurer qu’il se produisait dans Guerre à l’infini. Il a révélé au New York Times :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je les ai suppliés d’avoir ce baiser dans [Infinity War], car il fallait vraiment cimenter leur relation. J’ai eu un baiser dans « Vol. 2 » que j’ai coupé – c’était génial, mais c’est arrivé à une époque bizarre. A la fin du « Vol. 2 « , vous établissez le fait qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre assez distinctement, mais dans » Infinity War « , nous devions établir qu’ils étaient maintenant petit ami-petite amie et c’était une chose normale pour eux. Il ne s’agissait pas vraiment du baiser, il s’agissait de montrer qu’ils formaient maintenant un couple.

En relation: Zoe Saldana partage une vidéo de comparaison hilarante sur le démaquillage de Gamora





L’histoire d’amour de Gamora et Star-Lord est-elle maintenant terminée ?

Studios Marvel

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 réussit à donner à chacun de ses personnages sa propre fin, mais aussi à les laisser ouverts à chacun d’entre eux pour qu’ils reviennent dans de futurs projets. Naturellement, cela nécessite un certain nombre de choses, comme les stars voulant réellement reprendre leurs rôles et certaines ont déjà clairement indiqué qu’elles avaient le sentiment d’en avoir fini avec la franchise maintenant. Cela inclut l’actrice de Gamora Zoe Saldaña, qui a suggéré qu’elle avait joué le rôle pour la dernière fois, ce qui signifie que ceux qui espèrent encore cette réunion complète de Star-Lord/Gamora risquent d’être déçus. L’actrice a récemment déclaré :

« Je pense que le moment est venu pour moi de démissionner et pour la prochaine génération de se manifester. La seule chose que je ne voudrais pas, c’est que Gamora s’en aille. Elle a été un personnage tellement percutant pour les fans et en particulier les fans féminines, et jeunes fans féminines. Je veux dire, je me suis inscrit pour un, et j’ai eu 10 ans. Heureusement, mec. Je n’ai rien à redire. Et je passe à autre chose.

Bien sûr, qui sait ce qui se passera dans le futur. Il y a certainement d’autres opportunités pour Gamora et tous les Gardiens de revenir sous une forme ou une autre, mais il semble qu’il devrait y avoir une histoire forte et une vraie raison pour qu’ils reprennent leurs rôles. Pour l’instant, ce groupe des Gardiens de la Galaxie a raconté son histoire, et ce fut un voyage incroyable.