James Gunn a annoncé les premiers projets du nouvel univers DC

Bandes dessinées DC

James Gunn a tenu parole et a annoncé avant la fin du mois de janvier les premiers projets de l’univers DC qui seront entièrement interconnectés.

©GettyJames Gunn

James Gunn a profité de ses réseaux sociaux pour parler aux fans de DC Comics avec l’annonce des premiers projets de la marque qui seront encadrés dans un contexte connu sous le nom de Gods and Monsters où nous verrons différents personnages apparaître pour la première fois avec de grosses surprises entre les films. , séries animées et action en direct qui auront lieu dans les années à venir.

Dans ce contexte, le cinéaste et patron de DC Studios a assuré que son travail consiste à parvenir à une cohésion totale entre les différentes propriétés de la marque, en rendant les personnages cohérents tout en étant interprétés, à chaque fois, par les mêmes acteurs. Attention! Le Batman et le Joker entrent dans ce qu’on appelle les Elseworlds et ne font pas partie de cette nouvelle approche.

