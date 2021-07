James Gandolfini aurait été payé 3 millions de dollars pour transmettre le bureau après le départ de Steve Carell

Tony Soprano est un proche appendice de HBO, à tel point que HBO a payé James Gandolfini pour qu’il se mette à genoux lorsque NBC lui a offert la possibilité de remplacer Steve Carell dans Le bureau. Dans le dernier épisode de la Les sopranos qui parlent podcast, Michael Imperioli et Steve Schirripa ont partagé les détails de l’accord de 3 millions de dollars avec le créateur de Le bureau, Ricky Gervais.

La star du Royaume-Uni d’origine Bureau série a offert des éloges et une appréciation pour Steve Carell. qui, selon lui, « a mis sa vie en veilleuse pendant sept ans », quand Imperioli est intervenu. « Vous savez, ils ont parlé d’avoir Gandolfini à un moment donné pour le remplacer (Steve Carell), le saviez-vous? » Il a demandé.

Ricky Gervais n’avait pas entendu l’histoire, alors Schirripa a ensuite relayé l’information tout en révélant pourquoi il dit que cela ne s’est finalement pas produit. « Je pense qu’avant James Spader et après Carell, ils ont proposé à Jim, je veux dire 4 millions de dollars, de le jouer pour la saison, et HBO lui a payé 3 millions de dollars pour ne pas le faire. C’est un fait. »

Gervais a jugé que c’était une « bonne décision » avant que Schirripa ne continue, expliquant que Gandolfini l’envisageait, « Parce qu’il n’avait pas travaillé et qu’il s’était éloigné de plusieurs années de la fin de la série ».

Alors que Gervais demandait en plaisantant si HBO avait payé Gandolfini, « pour garder l’héritage de Les Sopranos pur », Schirripa a parlé d’un contrat préexistant que l’acteur avait toujours avec le studio. « Je suppose que et aussi il avait un accord avec eux. Il était en train de faire La nuit de, en développant cela », a conclu Schirripa.

Le livre d’Andy Greene ‘The Office (The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s: An Oral History)’ décrit des écrivains et des producteurs dont Brent Forrester, Daniel Chun et Teri Weinberg étaient parmi ceux qui ont parlé du casting potentiel de Gandolfini après le départ de Carell de la spectacle après la saison 7.

Forrester a dit que Les Sopranos star « était vraiment celle qui nous passionnait ». Chun, Paul Feig et BJ Novak avaient également rencontré l’acteur pour parler du rôle. « Je me souviens qu’il était vraiment, vraiment élogieux, mais il n’était pas très familier avec la série », a déclaré Chun. « Il avait regardé quelques épisodes et n’était vraiment pas sûr de la comédie. Il s’est dit : ‘Je ne sais pas à cent pour cent comment jouer ça.' »

L’équipe commençait les étapes de développement avec le personnage potentiel, et Forrester se souvient que l’acteur a dit oui – cela se résumait au Soprano star et James Spader. Mais finalement, Gandolfini l’a refusé, bien que Forrester ait déclaré: « c’était vraiment, vraiment proche de (Gandolfini) être le patron ».

« Je ne pense pas que nous ayons cessé de lui parler », a déclaré Weinberg. « Je veux dire, cette conversation a duré un certain temps, mais il avait d’autres émissions qu’il développait pour lui-même et c’était juste une partie de son objectif, donc je ne pense pas qu’il était nécessairement prêt à sauter dans ce rôle. «

L’héritage de Tony Soprano et James Gandolfini vivra dans le nouveau film Les nombreux saints de Newark, qui se concentre sur les années de formation de Tony Soprano. Tony Soprano vivra en tant que fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini incarnera le jeune Tony Soprano. Le prequel sera présenté le 1er octobre sur HBO Max et dans les salles.

