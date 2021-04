James Gandolfini a repris son rôle de «  The Sopranos  » pour soudoyer LeBron James

Il a été révélé qu’une vidéo perdue de James Gandolfini lui aurait montré qu’il reprenait son rôle de Tony soprano de la série HBO, ‘Les Sopranos’ essayer de soudoyer James Lebron.

Tout en essayant de soudoyer l’étoile du NBA, LeBron James pour rejoindre le New York Nicks en 2010, Gandolfini et sa co-star de la série, Edie Falco Ils ont semblé convaincre le joueur de rejoindre l’équipe.







Le producteur Rocco Caruso a rappelé l’idée dans un podcast documentaire intitulé « Shattered: Hope, Heartbreak and the New York Nicks. » Ils ont pensé, ne serait-il pas drôle si nous pouvions commencer cette pièce avec The Sopranos?

Plus tard, Falco a partagé son expérience: «Je me souviens de l’avoir fait, et ce qui est incroyable, c’est que je ne savais pas qui était LeBron James… Ils nous l’ont demandé et Jim Gandolfini, qui n’a rien fait, a accepté de le faire, ce qui m’a surpris. Je pensais que c’était une blague ».







La vidéo a été tournée dans l’appartement de Gandolfini à New York et montrait Tony et Carmella, le personnage de Falco aidant à trouver un endroit où vivre, qui s’est avéré être au Madison Square Garden.

D’autre part, il a été récemment annoncé qu’une nouvelle tournée a été organisée qui invite les fans de la légendaire série HBO à visiter la maison de Tony Soprano.