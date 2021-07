James Franco règle le procès pour inconduite sexuelle avec un paiement de 2,2 millions de dollars

star hollywoodienne James Franco a accepté un règlement de 2,2 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif intenté contre l’acteur nominé aux Oscars, affirmant qu’il avait forcé d’anciens étudiants de son école de cinéma Studio 4 à participer à des scènes de sexe explicites pendant l’enregistrement. Le journaliste hollywoodien a révélé la nouvelle du règlement à la suite de la publication de documents judiciaires, qui détaillaient le règlement en cours de préparation pour être soumis à un juge pour approbation. La nouvelle du règlement intervient moins d’un an après que Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, anciens élèves de l’école de Franco, ont déposé une plainte laissant entendre que ses élèves ont été victimes de fraude.

En janvier 2018, Tither-Kaplan était l’une des cinq femmes qui ont raconté leur histoire au Los Angeles Times, détaillant les affirmations selon lesquelles le diable la star avait été sexuellement exploiteuse et inappropriée à leur égard pendant le tournage. Toutes les affirmations faites ont été réfutées par Franco à de nombreuses reprises. Même avant que le mouvement #MeToo ne donne à plus de femmes la force de s’exprimer contre les problèmes rencontrés dans l’industrie, Franco avait fait l’objet d’un examen minutieux à plus d’une occasion. Il a fait la queue en 2014 lorsqu’il a demandé à une fille de 17 ans sur Instagram les détails de son hôtel et s’il devait leur louer une chambre.

Les messages avaient continué même après avoir appris l’âge de la fille, qu’il avait rencontrée pour la première fois devant un théâtre à New York. Lorsque les messages ont été rendus publics, Franco a balayé la controverse en disant: « Je suis gêné, et je suppose que je ne suis qu’un modèle de la difficulté des médias sociaux. » Depuis ce temps, le collaborateur fréquent Seth Rogen dit qu’il ne travaillera pas avec James Franco.

Le règlement détaillé par le Hollywood Reporter prévoit que Tither-Kaplan sera payé 670 500 € et Gaal 223 500 €, moins les frais juridiques d’environ 300 000 € entre eux. Un montant supplémentaire de 1,341 million de dollars sera partagé entre les autres étudiants, moins des frais d’un peu plus de 800 000 €. Il est indiqué que l’argent non réclamé sera ensuite reversé au National Women’s Law Center. Les documents indiquent que Franco a accepté des conditions « non économiques » pour les plaignants distincts, mais les détails spécifiques à ce sujet ne sont actuellement pas accessibles au public. Outre Franco, sa société de production, Rabbit Bandini et ses partenaires Jay Davis et Vince Jolivette sont cités comme défendeurs dans l’affaire.

Une déclaration a également été acceptée par toutes les parties, qui fait partie des conditions du règlement, et se lit comme suit : « Alors que les défendeurs continuent de nier les allégations de la plainte, ils reconnaissent que les plaignants ont soulevé des questions importantes ; et toutes les parties croient fermement que maintenant est un moment critique pour se concentrer sur la lutte contre les mauvais traitements infligés aux femmes à Hollywood. Tous conviennent de la nécessité de s’assurer que personne dans l’industrie du divertissement – indépendamment de la race, la religion, le handicap, l’origine ethnique, l’origine, le sexe ou l’orientation sexuelle – ne soit victime de discrimination , harcèlement ou préjugés de quelque nature que ce soit. »

S’il est peu probable qu’une autre action soit intentée contre Franco ou ses partenaires à la suite du règlement, c’est une affaire qui soulève autant de questions que de réponses pour le 127 heures acteur. Bien qu’aucun aveu d’acte répréhensible n’ait été déposé, la déclaration a convenu et le règlement lui-même suggère qu’il y avait des problèmes rencontrés par les étudiants de Studio 4 Film School dans une certaine mesure et ils auront au moins le sentiment d’une sorte de justice rendue pour eux et d’autres de l’école qui en bénéficieront. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

Sujets : Inconduite sexuelle