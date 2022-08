James Franco incarnera Fidel Castro dans un film après avoir « obtenu l’approbation » de la fille du leader

Le film se concentrera sur Alina Fernández Revuelta, qui s’est exilée en Espagne après avoir été pendant des années l’une des critiques les plus virulentes de son père.

Elle a vécu à Cuba jusqu’en 1993, date à laquelle elle s’est enfuie vers le pays européen en utilisant de faux papiers et une perruque, ce qui aurait attiré beaucoup d’attention à l’époque.

Mía Maestro a été choisie pour le rôle de Natalia ‘Naty’ Revuelta, qui s’est engagée dans une romance avec Castro et est tombée enceinte de leur enfant.

Ana Villafañe jouera Alina dans le film, tandis que le scénario est concocté par Jose Rivera et Nilo Cruz, nominés aux Oscars.

La date limite rapporte que le tournage commencera plus tard ce mois-ci et sera concentré à Carthagène et Bogota en Colombie.