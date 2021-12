James Franco allait jouer un autre personnage dans Spider-Man

Cette semaine, le troisième film de la Homme araignée à partir de Tom Holland, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui présentait plusieurs retours de méchants classiques d’autres films. Parmi eux se trouvait Normand osborn, joué dans la saga de Sam Raimi pour Willem Dafoe. Dans ladite trilogie, normand eu un fils nommé Harry osborn, qu’il n’allait pas seulement devenir son héritier en tant que Goblin vert il était aussi le meilleur ami avec Pierre Parker.

James Franco était chargé de donner vie à la version de Harry osborn de la saga de Raimi (Danois dehaan l’a fait en L’incroyable homme-araignée, tandis que dans la trilogie de Jon watts n’apparaissait pas). Ce qui est frappant, c’est qu’avant d’être choisi par le réalisateur pour incarner ce personnage aussi double que Harry osborn, Franc était sur le point d’être une autre figure très importante de la franchise de merveille qui l’a fait au cinéma en 2002.

Comme révélé par lui-même Franc dans une interview avec La voix de Paly En 2007, l’acteur a été initialement présenté pour être Pierre Parker. Son travail était si bon qu’il a atteint les étapes finales, juste avant de perdre le rôle avec Tobey Maguire, dans une courte liste dans laquelle ils étaient également Freddie Prinze Jr. Oui Joe manganiello.

« Mon audition s’est bien passée. La société de production a investi beaucoup d’argent dans des décors et des grues pour les auditions, ce qui est inhabituel. J’y suis allé, je l’ai fait et j’ai passé six semaines à me ronger les ongles. En attendant l’appel. »a noté l’acteur. Comme on le sait, le rôle du protagoniste a été laissé à Maguire, qui est devenu un favori des fans, et malgré sa frustration, il y a eu des gains. « Plus tard, j’ai réalisé que je ne pouvais pas y arriver et j’ai été vraiment déçu. Ensuite, Sam Raimi Il m’a appelé, avec qui je m’entendais super bien, m’a proposé de Harry et personne d’autre n’a auditionné pour le personnage « , il a compté Franc.

Les chances de revoir Franco dans Marvel

Dans la saga de Homme araignée à partir de Sam Raimi, Harry osborn finit mort et cela pourrait être un obstacle à son retour. Cependant, le nouveau film de Tom Holland a clairement indiqué que la mort n’est pas un obstacle pour revoir les méchants classiques, en plus du fait que dans les bandes dessinées, il est également question de résurrections. Dans les impressions de la marque créée par Stan lee Oui Steve Ditko, Normand osborn réussi à lui redonner vie avec l’aide de Mysterio.

Cependant, le présent de James Franco exclut presque complètement la possibilité de le revoir. L’acteur a été dénoncé pour harcèlement sexuel par plusieurs élèves de son école de théâtre et, bien qu’ayant nié lesdites accusations, il a dû signer une indemnisation avec la justice au milieu qui, comme l’a rapporté Le journaliste hollywoodien, s’élevait à près de 2,2 millions de dollars. Ce serait très étrange si merveille Je le rappellerais avec une image si négative.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂