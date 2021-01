James Earl Jones, la voix de Dark Vador fête ses 90 ans

La star légendaire connue pour avoir joué à Dark Vador dans « Star Wars » et Mufasa dans « Le Roi Lion », ainsi que pour apparaître dans « Venir en Amérique », « Field of Dream », « La chasse à octobre rouge » et bien plus encore, il fête ses 90 ans le 17 janvier.

Bon anniversaire #JamesEarlJones, 90 aujourd’hui. Grand acteur avec une voix distinctive, le premier film d’Earl Jones fut Dr. Strangelove (1964). Il est bien connu comme la voix de Dark Vador dans la série Star Wars et Mufasa dans Le Roi Lion (1994). Il est également génial dans Coming To America (1988). pic.twitter.com/xGT1GSUXoR – Tous les bons films (@right_movies)

De nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter aujourd’hui pour fêter l’anniversaire James Earl Jones numéro 90 et nous avons quelques impressions pour vous sur les réseaux sociaux.

Mark Hamill, qui a joué le fils de Jones dans « Guerres des étoiles », n’a pas encore posté sur l’acteur emblématique pour son 90e anniversaire mais avait un drôle de message pour le 89e de l’acteur. « Joyeux anniversaire Papa. Merci pour toute une vie de performances magnifiques », a-t-il écrit.

Jones, qui sera bientôt vu reprenant son rôle de Jaffe Joffer dans «Coming 2 America», N’est plus actif sur Twitter depuis 2015. Cependant, cela n’empêche pas les gens de lui envoyer beaucoup d’amour. Vous pouvez voir certaines des publications dans honorez Jones ci-dessous.

Je souhaite un très joyeux anniversaire au légendaire JAMES EARL JONES! Je pense que mon premier film avec Jones était CONAN: son Thulsa Doom avait une présence tellement imposante et imposante même s’il y avait peu ou pas de lignes, si je me souviens bien. pic.twitter.com/myL0wo3DXY – Francesco Francavilla (@f_francavilla)

Joyeux et prospère anniversaire à James Earl Jones et que le la force soit toujours avec toi, avec toute sa famille et ses amis.