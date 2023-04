James Cromwell aide à sauver « Real-Life Babe » de se faire massacrer

Acteur James Crowell est intervenu pour aider au sauvetage d’un porcelet juste à temps pour Pâques. Le Succession star, qui est également membre honoraire du conseil d’administration de PETA, travaille avec l’organisation de défense des droits des animaux pour aider à sécuriser une nouvelle maison au sanctuaire animalier d’Indraloka pour un bébé cochon qui était tombé d’un camion. Il était en route vers un établissement où il serait engraissé pour l’abattage, mais maintenant, il vivra plutôt une vie beaucoup plus longue après avoir obtenu cette seconde chance. À juste titre, le porcelet a été nommé « Babe », ce qui est approprié, car Cromwell a joué Farmer Hoggett dans le film à succès bébéun rôle qui l’a inspiré à devenir végétalien dans la vraie vie.

Des séquences vidéo d’une réunion Zoom entre bébé Babe et Cromwell ont également été publiées. Tout en parlant au petit animal, Cromwell se souvient du cochon de cinéma du même nom qu’il connaissait autrefois, faisant évidemment référence au film. C’est la vie qui imite l’art d’une manière particulièrement réconfortante. Le porcelet se blottit dans une couverture, repoussant le sommeil alors que Cromwell lui dit doucement comment il va bientôt se mêler à d’autres « animaux incroyables ».

« Je comprends que tu t’appelles Babe… Je connaissais un cochon qui s’appelait Babe », dit Cromwell au porcelet. « Quel petit cochon intelligent elle était… mais tu l’es aussi ! »

L’acteur a poursuivi : « Personne ne devrait jamais avoir d’animal à dîner. Invitez les animaux à dîner, c’est ce que je dis. Alors, on va aller dans un sanctuaire, et vous allez rencontrer beaucoup d’autres animaux incroyables. J’ai hâte de vous rencontrer, vous et tous les autres animaux, et je vous verrai là-bas. »





Jouer dans Babe Forever a changé la vie de James Cromwell

« Ayant eu le privilège d’être témoin et d’expérimenter l’intelligence et les personnalités curieuses des porcs pendant le tournage du film bébéj’ai sauté sur l’occasion de donner un nouveau souffle à une vraie Babe », a également déclaré Cromwell dans un communiqué. « Chaque cochon mérite de vivre sa vie dans un sanctuaire, en choisissant quand s’ébattre, où se nourrir et comment passer leur temps.

PETA espère que cette histoire contribuera à faire prendre conscience des « horreurs de l’industrie de la viande et de l’importance de faire des choix compatissants ». Alors que le bébé réel a eu beaucoup de chance, on ne peut pas en dire autant des millions d’autres animaux abattus chaque année pour se nourrir. PETA estime qu’en suivant l’exemple de Cromwell et en devenant végétalien, une personne pourrait épargner la vie de près de 200 animaux par an.