James Corden s’excuse pour l’incident de restaurant sur The Late Late Show

Le spectacle tardif est revenu d’une brève pause lundi soir, et l’hôte James Cordon n’a pas perdu de temps pour s’adresser à l’éléphant dans la pièce : son interdiction (désormais annulée) du restaurant new-yorkais Balthazar.





Corden a été publiquement banni du restaurant français haut de gamme par le propriétaire Keith McNally la semaine dernière dans une publication Instagram, détaillant deux incidents distincts où l’hôte de fin de soirée aurait été grossier avec les serveurs, ce qui a conduit McNally à qualifier Corden de « client le plus abusif de mon Les serveurs Balthazar depuis l’ouverture du restaurant il y a 25 ans. »

Bien que Corden ait d’abord clamé son innocence dans les incidents allégués, le comédien a pris à son Tard Tard monologue d’ouverture pour offrir des excuses publiques.

« Je n’ai pas crié ni crié. Je ne me suis pas levé de mon siège. Je n’ai insulté personne ni utilisé un langage désobligeant. Je me suis promené en pensant que je n’avais rien fait de mal, n’est-ce pas? Mais la vérité est que j’ai », a admis Corden. « J’ai fait un commentaire grossier et c’était faux. C’était un commentaire inutile. C’était désagréable envers le serveur. »

Le futur ancien hôte a expliqué qu’il avait fait les commentaires « dans le feu de l’action » lorsque sa table s’était accidentellement servie un plat contenant un ingrédient auquel sa femme est allergique, et a déclaré qu’il avait rapidement appelé McNally pour s’excuser personnellement. .

« Je l’ai appelé tout de suite et je lui ai dit à quel point j’étais contrarié que quelqu’un ait été blessé par tout ce que j’avais dit. Nous avons eu une bonne conversation. Il a apprécié l’appel. J’étais heureux que nous ayons pu purifier l’air et je me sentais comme nous l’avons traité en privé », a-t-il déclaré. Après s’être « excusé abondamment », McNally a annulé l’interdiction.

« Mais à ce stade, l’histoire était là-bas. Les gens étaient bouleversés », a ajouté Corden.

Corden explique ce qui lui a pris si longtemps pour parler

Alors que Corden a brièvement abordé la controverse tout en parlant au New York Times – qualifiant toute l’épreuve de « stupide » et de « folle » tout en insistant sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal « à aucun niveau » – il dit qu’il a fallu des conseils paternels pour réaliser qu’il avait tort.

« Chaque fois que ce genre de moments se présente à moi, j’aime adopter une attitude assez britannique. Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. C’est vraiment ma devise », a expliqué l’animateur. « Mais comme mon père me l’a fait remarquer samedi, il a dit : ‘Fils, tu t’es plaint. Alors tu devras peut-être t’expliquer.' »

« Écoutez, quand vous faites une erreur, vous devez en assumer la responsabilité », a ajouté le comédien, notant qu’il aimerait retourner à Balthazar pour s’excuser en personne à chaque fois qu’il reviendra à New York.

