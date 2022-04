James Corden quittera le Late Late Show en 2023

Après huit ans et demi, James Corden quittera Le spectacle tardif en 2023. L’acteur britannique a repris le rôle sur CBS en 2015, mais comme le rapporte Deadline, Corden a maintenant ajouté une dernière prolongation d’un an à son contrat qui le mènera jusqu’à l’été 2023, date à laquelle il partira ensuite en tant qu’hôte. . Bien qu’il ait été un choix surprise lorsqu’il a reçu le rôle pour la première fois, la star de Marmite a réussi à donner une nouvelle vie au talk-show de fin de soirée, en introduisant de nouveaux segments tels que Carpool Karaoke et Crosswalk Musical, qui se sont avérés être aimés et détestés à parts égales. mesure.

Il ne fait aucun doute que Corden a attiré beaucoup d’attention sur l’émission, avec certains de ses clips Carpool Karaoke mettant en vedette des stars telles qu’Adele, Ariana Grande et Billie Eilish, accumulant des centaines de millions de vues sur YouTube. S’adressant à Deadline, Corden a déclaré:

« Ça a été une décision très difficile de partir parce que je suis immensément fier de la série. Je suis ravi de prolonger [for a year]. J’ai toujours pensé que je le ferais pendant cinq ans, puis que je partirais et que je resterais. J’y ai vraiment réfléchi pendant longtemps, me demandant s’il pourrait y avoir une aventure de plus. Mes patrons ici à CBS ont été incroyablement favorables et extraordinairement patients avec moi pendant que je prenais cette décision.

CBS devra commencer la chasse au remplacement au cours des 12 prochains mois







Alors que Corden a délibéré sur plusieurs options de contrat, les patrons de CBS étaient impatients de garder la star à bord de la série aussi longtemps que possible. Le président et chef de la direction de CBS, George Cheeks, a proposé à Corden un contrat de trois ans, deux ans et un an, et il est clair que le réseau aurait aimé le conserver plus longtemps. S’exprimant après l’annonce, Cheeks a déclaré:

« Au cours de mes deux années à CBS, j’ai eu le privilège de voir de près le génie créatif de James et de découvrir son précieux partenariat avec CBS, à la fois en tant qu’interprète et producteur. Nous souhaitons qu’il puisse rester plus longtemps, mais nous sommes très fiers qu’il ait fait de CBS sa maison américaine et que ce partenariat se prolonge une saison de plus sur Le spectacle tardif.”

Après le récent départ de Conan O’Brien et le départ possible de Jimmy Kimmel bientôt, le monde des talk-shows de fin de soirée traverse plusieurs changements, et Corden va maintenant être le prochain à passer à autre chose. Cependant, où exactement son avenir le mène, c’est quelque chose dont il dit qu’il ne connaît pas encore la réponse.





« C’est quelque chose auquel nous pensons et dont nous parlons beaucoup, mais nous n’avons pas encore vraiment pris de décision à ce sujet. C’est le côté vie des choses que nous allons découvrir », a-t-il déclaré. « J’adore vivre ici. J’aime tout ce qui est donné. Ma famille et moi n’avons jamais pris cette incroyable aventure pour acquise. Chaque jour, je descends Sunset pour aller travailler et je pense juste que je viens de High Wycombe.

Il continua:

« L’adrénaline de penser ‘La semaine prochaine, je vais sauter d’un avion avec Tom Cruise ou dans deux semaines, nous allons faire le tour de la Maison Blanche en voiture avec Michelle Obama ou chanter Penny Lane avec Paul McCartney conduisant sur Penny Lane. Toutes mes plus grandes ambitions pour ce que c’est [the show] pourrait être, il les a absolument surpassés tous », a-t-il ajouté. « Mon intention est d’essayer de sortir exactement de la même manière que nous sommes entrés, c’est-à-dire de sortir avec un bang. »





